По данным минздрава, на 5 августа в Кыргызстане скончались 11 человек с подтвержденным COVID-19 и внебольничной пневмонией:

Бишкек – 5;

Ош – 1;

Чуйская область – 1;

Иссык-Кульская область – 1;

Баткенская область – 2;

Джалал-Абадская область – 1.

За все время пандемии, в республике умерли 1 438 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Ранее 30 июля в Кыргызстане провели траур по умерших за время пандемии. Согласно данным минздрава, на 5 августа по стране выявили 38 110 случаев заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии.

За время пандемии по республике с выздоровлением выписали 29 510 пациентов с COVID-19 и пневмонией.