По данным минздрава, на 5 августа в Кыргызстане скончались 11 человек с подтвержденным COVID-19 и внебольничной пневмонией:
- Бишкек – 5;
- Ош – 1;
- Чуйская область – 1;
- Иссык-Кульская область – 1;
- Баткенская область – 2;
- Джалал-Абадская область – 1.
За все время пандемии, в республике умерли 1 438 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.
Ранее 30 июля в Кыргызстане провели траур по умерших за время пандемии. Согласно данным минздрава, на 5 августа по стране выявили 38 110 случаев заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии.
За время пандемии по республике с выздоровлением выписали 29 510 пациентов с COVID-19 и пневмонией.