В столице Ливана Бейруте 4 августа произошло два разрушительных взрыва в районе морского порта. Количество погибших уже превысило 80 человек, более 4 тысяч получили ранения.

Власти страны ожидают, что число погибших и пострадавших будет расти — под обломками зданий всё ещё остаются люди.

Пользователи социальных сетей публиковали видео, на которых был виден взрыв — огромный огненный шар поднялся в воздух, а ударная волна разрушила всё в округе.

Stunning video shows explosions just minutes ago at Beirut port pic.twitter.com/ZjltF0VcTr — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) August 4, 2020

Президент Ливана Мишель Наим Аун заявил, что с 5 августа в стране будет объявлен трехдневный траур. Кроме того, Бейрут получил статус зоны бедствия — на две недели там введен режим чрезвычайного положения, в условиях которого власти могут использовать армию для обеспечения безопасности.

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что из-за взрыва был ранен консул Казахстана в Ливане. Также были повреждены здания посольств Казахстана и России.

Советник диппредставительства России в Ливане Вячеслав Максудов сообщил в интервью изданию «ТАСС», что при взрыве пострадала одна сотрудница российского посольства. Ей уже оказана медицинская помощь.

Информации о погибших или пострадавших гражданах Кыргызстана пока нет.

Премьер-министр Ливана Хассан Диаб назвал предварительной причиной взрыва ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры — вещества, которое может использоваться для подрывных работ и в качестве азотного удобрения.

Ливанский телеканал LBCI, ссылаясь на Высший совет обороны Ливана, сообщил, что селитра находилась в порту с 2014 года, после того, как была конфискована с судна «Росус».

Моряки, работавшие на судне говорили, что «Росусом» ранее владел российский предприниматель Игорь Гречушкин из Хабаровска.

Премьер-министр поручил организовать комиссию для расследования причин происшествия и выявления виновных.