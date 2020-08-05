Партия «Ак-Шумкар» заявила, что выходит из объединения «Ата Мекен Жаны дем». Причину такого решения политобъединение пока не комментирует.

По словам лидера партии «Ак-Шумкар» Темира Сариева, официальное заявление о выходе партии из альянса будет позже.

«Да, я принял решение покинуть объединение. Позже сообщу причину и дальнейшие действия нашей партии», — сказал Сариев в интервью «Клоопу».

Объединение «Ата Мекен Жаны дем» было создано в начале июля. Туда вошли шесть политических партий Кыргызстана, включая «Ак-Шумкар». В альянс вошли Омурбек Текебаев от «Ата Мекена», Темир Сариев от «Ак-Шумкара», Рыскелди Момбеков от СДПК, Тилек Токтогазиев от движения «Жаны дем» и Жанар Акаев от КЛДП.

Обновлённым составом они собирались участвовать в избирательной кампании и готовиться к предстоящим выборам в октябре 2020 года.

«Наш альянс – это не только предвыборный проект. Да, мы идем на выборы единым фронтом и будем участвовать в таком формате в избирательных кампаниях всех уровней. Вопрос в том, для чего мы хотим оказаться во власти. Мы объединяемся под слоганом “Жаны Дем”, или “Новое Дыхание”, и наша цель – обновление политических сил, способное вдохнуть новые силы в наш Кыргызстан», — говорилось в соглашении о сотрудничестве и объединении партий.

Парламентские выборы 2020

Всего в парламентских выборах планируют принять участие 44 политпартии.

Глава Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова сообщала, что до 24 августа политические партии должны предоставить в ЦИК списки кандидатов и другие необходимые документы. Регистрация партий завершится 3 сентября, а с 4 сентября начнётся агитационный период.

Решение властей о проведении парламентских выборов осенью вызвало общественный резонанс. Многие считают, что нужно перенаправить деньги, выделенные на выборы, на покупку лекарств, СИЗов для врачей и аппаратов, необходимых в борьбе с пандемией COVID-19.

За перенос выборов выступали активисты, некоторые партии и депутаты. Однако в интервью «Биринчи радио» президент Сооронбай Жээнбеков сообщил, что выборы не будут переносить.

Все расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, покрывают средства из госбюджета.

Изначально на проведение выборов планировалось выделить 732 миллиона сомов. Однако позже ЦИК сообщил, что провёл «оптимизацию расходов на проведение выборов» и снизил затраты до 446 миллионов 900 тысяч сомов.

В ЦИК сообщили, что 60 миллионов сомов выделят на обеспечение санитарно-эпидемиологических норм.

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