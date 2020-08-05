Премьер-министр Кубатбек Боронов рассказал 5 августа на брифинге о том, как правительство готовится к осени, во время которой ожидается вторая волна коронавируса и вспышка ОРВИ. «Клооп» приводит основные моменты его выступления.

Снижение заражений

В последние дни увеличилось число выздоровевших, а также ослабла динамика новых заражений. По методологии ВОЗ, темп роста новых случаев за 14 дней в Кыргызстане снизился на 39,2%.

Но никто не гарантирует, что нас не настигнет новая волна заражения. Это можно наблюдать по опыту других стран, боровшихся с коронавирусом. Угроза ухудшения эпидситуации если мы не будем соблюдать санитарно-гигиенические нормы, и принимать соответствующие меры, еще сохраняется. Ситуация и сегодня остается тяжелой.

В некоторых странах эпидобстановка улучшается, но затем появляются новые очаги. Например, в Мельбурне в Германии с 4 августа ввели усиленный карантин. Поэтому нам важно не допустить ошибки, не упустить контроль над ситуацией.

Мы должны подготовиться к осенне-зимнему периоду, так как в весенне-осенний период усиливаются разные заболевания, как ОРВИ и грипп.

Не дай Бог, если вторая волна коронавируса настигнет, мы должны быть готовы противостоять ей.

Вакцинация от ОРВИ

Специалисты предупреждают, что вторая волна может совпасть с сезоном ОРВИ, поэтому важно вакцинировать население от гриппа. Мы планируем провести бесплатную вакцинацию для граждан из уязвимых слоев населения.

В сентябре мы закупим вакцины от гриппа. Вакцинация населения будет добровольной. Население сможет получить вакцину за оплату в государственных и частных клиниках. Цены будут доступными для всех граждан.

Сейчас мы работаем над пополнением базы матрезерва 39 препаратами для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Нехватка медиков и строительство новых больниц

Самая главная проблема в здравоохранении — это обеспечение медицинскими кадрами. В регионах и селах большая нехватка медиков. Для решения этой проблемы мы рассматриваем возможность привлечь специалистов с медобразованием, но не работающих в этой сфере, к работе в сельской местности по краткосрочному контракту.

Также продолжается строительство новых больниц. На авиабазе «Ганси» была создана обсервация «Семетей», которую затем перепрофилировали в современную больницу на 1 300 мест, включая 50 мест в реанимации. Мы хотим, использовать этот центр в дальнейшем будущем как инфекционную больницу. Сейчас там ведутся работы по открытию клинических лабораторий.

По спецраспоряжению правительства, минздрав составил штат сотрудников, начиная с главврача до всех нужных медработников. К осени мы закрепим за каждым врачом и другими сотрудниками их позиции.

Если раньше мы говорили о подготовке девяти больниц, среди которых две новые, то сейчас мы строим три новые больницы: в Бишкеке, Оше и Нарыне.

В Нарыне изначально планировали перепрофилировать старое здание, но теперь строится новый корпус на 70 мест на территории Нарынской областной больницы. Остальные шесть больниц будут созданы в перепрофилированных зданиях.

Также планируем построить еще две больницы в Чолпон-Ате и в Кок-Жангаке по 60 мест в каждой. Таким образом к сентябрю планируем закончить строительство 11 больниц. Для оборудования этих больниц предусмотрено 349 млн сомов из госбюджета.

Строительство школ

Не смотря на тяжелую ситуацию с бюджетом, мы завершим ремонт аварийных школ к концу 2020 года. Все средства уже выделены. Изначально мы планировали их завершить к началу этого учебного года, но из-за пандемии сроки сместились на 3-4 месяца.

Официально заявляю, что в этих школах закончим реконструкцию: