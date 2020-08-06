Российская компания авиалиний «Аэрофлот» сообщила 6 августа, что отменяет регулярные рейсы по международным направлениям до 31 августа.

Решение об отмене рейсов «Аэрофлот» принял «с учетом действующих эпидемиологических ограничений в странах назначения».

Под отмену рейсов попала столица Кыргызстана — Бишкек, а также ряд городов Казахстана, Китая, Европы, США и Азии.

В компании добавили, что пассажиры, которые купили билеты после 1 мая, могут оформить возврат денег за авиабилеты по отмененным маршрутам.

«Пассажиры, которые приобрели билеты по перечисленным направлениям в период до 1 мая с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер», — сообщили в компании.

В Кыргызстане, как и во многих других странах мира, в марте закрыли границу и прекратили международные перелеты из-за пандемии коронавируса — они не осуществляются уже около 5 месяцев.

Аэропорт «Манас» продолжал обслуживать грузовые и чартерные рейсы. А с 8 июня были открыты все внутренние авиарейсы по Кыргызстану.

29 июля кыргызская сторона предложила Казахстану, России, ОАЭ и Турции открыть авиасообщение с начала августа – по несколько рейсов в неделю. 3 августа стало известно, что все эти страны, кроме Турции отказались его возобновить.

5 августа посольство Турции в Кыргызстане сообщило, что авиакомпания «Турецкие авиалинии» возобновляет авиарейсы по маршруту Стамбул – Бишкек – Стамбул. Они будут осуществляться два раза в неделю.

При этом, на авиарейсы по маршруту Стамбул — Бишкек допускаются только граждане Кыргызстана. По данным посольства, для въезда в Турцию граждан Кыргызстана не требуется результат ПЦР-теста, и не применяется карантин.

По данным минздрава, на 6 августа в Кыргызстане зарегистрировали 38 659 случаев заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии. За время пандемии вылечились 30 099 пациентов. Умерли с диагнозом COVID-19 и внебольничной пневмонией 1 447 человек.