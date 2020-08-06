Житель Бишкека в интервью KaktusMedia рассказал 5 августа, что 18 июля его избили четверо мужчин близ села Кой-Таш, когда он занимался ремонтом на своем участке.

«Ко мне подошел сосед, который потребовал немедленно прекратить работы и уезжать, в противном случае пригрозил проблемами. Я ответил, что мне надо завершить установку ворот. Сосед, который был в состоянии алкогольного опьянения, схватил железный прут и напал на меня», — рассказал мужчина.

Вечером мужчина с рабочим вернулся на свой участок, чтобы забрать вещи, но его схватили четверо неизвестных и стали избивать. По словам мужчины, среди нападавших были сотрудник милиции и депутат местного кенеша.

«Один из нападавших сказал, что он сотрудник уголовного розыска, а другой — депутат местного кенеша. Он угрожал мне убийством, если я обращусь с заявлением в милицию. Одним из четверых нападавших был мой сосед. Я им сразу сказал, что пойду жаловаться в милицию. Тогда они вызвали других милиционеров, вместе с которыми заставили меня написать заявление о том, что я не имею ни к кому претензий. Мне пришлось написать, поскольку я боялся за свою жизнь», — рассказал пострадавший.

На утро 19 июля мужчина написал заявление, однако, по его словам, в ОВД Аламудунского района не ищут подозреваемых в нападении.

«Я уверен, что дело затягивается со стороны следователя намеренно, так как нападавшие сами милиционеры и коллеги», — сказал он.

Что говорят в милиции?

В ОВД Аламудунского района сообщили «Клоопу», что инцидент произошел в селе Прохладное близ села Кой-Таш 18 июля. На место выехали сотрудники милиции, факт драки зарегистрировали в ЕРПП, но мужчины отказались писать заявления.

19 июля в Аламудунский РОВД обратился с заявлением пострадавший мужчина, который рассказал, что его избили четверо неизвестных. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Хулиганство».

После заявления мужчине провели судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой пока не готовы.

В ведомстве сообщили, что все опрошенные свидетели говорят о том, что драка произошла между соседями из-за работ на участке.

В ОВД подтвердили, что на месте конфликта был и сотрудник милиции, однако он пытался разнять дерущихся и вызвал следственную группу.

«По данному факту проводятся следственные мероприятия, назначены экспертизы. Будет дана юридическая оценка действиям каждого. Для полной и объективной проверки действий сотрудника милиции назначена служебная проверка», — сообщили в ОВД.

Все материалы по досудебному производству взяло на контроль руководство ГУВД Чуйской области.