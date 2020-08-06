Режиссер Эрик Абдыкалыков со своей командой из трех человек объехали Иссык-Кульскую область и сняли видео о том, как идет борьба с коронавирусом в регионе.

В интервью «Клоопу» он рассказал, какие проблемы он увидел в областных и отдаленных больницах региона.

У меня была пелена и мне хотелось посмотреть, что там происходит. Согласно всем официальным источникам, все хорошо. Но мне стало не по себе, я решил поехать, чтобы показать людям, что реально происходит в регионах. Показать врачей, их лица, состояние больниц. Показать, хватает ли кислородных концентраторов на несколько сел, какая ситуация с медикаментами.

Мне хотелось посмотреть, какую работу проводит государство и местные власти, чтобы консультировать их по борьбе с COVID-19. Так как у меня есть опыт съемок, то я собрал команду из ребят, которые уже переболели коронавирусом.

Мы решили поехать и задокументировать реальное положение дел, чтобы узнать, какие нужды у больниц в регионах, а затем распространить информацию среди людей, которые могли бы оказать помощь.

Я думал, что за три месяца, которые были в запасе у нашего правительства, была проделана хоть какая-то работа. У нас искаженное представление о борьбе с коронавирусом из-за медиа. Первые случаи заражений происходили в Китае, потом в Европе. У нас было примерное впечатление как идет борьба — это люди в защитных костюмах, невероятная работа внутри больниц. Но когда ты приезжаешь в регион, то видишь, что красная зона отделяется от других зон простой фанерой. Эта условная граница и врачи ее не соблюдают, потому что мало рук.

Когда мы приехали в больницу Балыкчы, то сказали, что хотим в красную зону. Мы надели защитные костюмы. И когда мы дошли до красной зоны больницы, которая была разделена фанерой, оттуда вышли девушки. Я спросилу у них, в чем они нуждаются. Ответ был таким: «Нам нужны рации». Чтобы позвать специалисты или сделать какие-то другие вещи, они контактируют с чистой зоной. Я выставил это все в Инстаграм и на следующий день врачам привезли 20 раций. Теперь врачи из красной зоны не контактируют с врачами в чистой зоне. Меня ужаснуло, что это даже не отдаленная больница — это центральная больница города Балыкчы.

В отдаленных селах нет никакой защиты от вируса. Чем дальше мы отъезжали от Бишкека, тем сильнее становился ужас, потому что в селах нет масок, СИЗы одноразовые стирают. Нет кислородных концентраторов, ни одного на шесть сел с населением в пять тысяч человек. Один врач, второй уже заболел. А средний возраст врачей от 50 до 70 лет — эти люди в зоне риска.

Вероятность того, что этих людей не станет — очень высокая, потому что они каждый день контактируют [с зараженными пациентами]. Я хотел просто запечатлеть глаза, как выглядят эти люди, которых кинули одних на борьбу с вирусом без какой-либо поддержки. Эти люди работают на энтузиазме. Они там не как врачи — они там как люди.

Мы снимали видео для того, чтобы людей образумить и сказать: «Пожалуйста воздержитесь от поездок на отдых». Это удивительно — вот люди отдыхают в пансионатах, а в паре километров происходит абсолютно другое. Это следствие плохой информационной работы с населением.

Я злюсь, что они свыклись со скотской жизнью. Вот это самое ужасное. Я злился на медиков — на них давят, а они терпят. Из-за того, что на них давят, происходит дезинформация. Из-за того, что они не способны говорить правду, они не могут постоять за себя и происходит этот беспредел.

Что если все врачи выйдут на забастовку и начнут требовать то, что заслужили? Что если все волонтеры, которых правительство пытается дискредитировать, откажутся помогать? Мне очень интересно посмотреть, что сделает государство в этой ситуации — будет коллапс системы.

Сейчас помогает только терпение врачей и волонтеры, которые берут на себя функции государства — это две вещи, на которых держатся все чиновники и те, кто ответственен за борьбу с COVID-19.

Сейчас информация имеет большую роль в борьбе с коронавирусом. Не хватает правдивой информации.

Когда я общался с врачами наедине, то они говорили правду. На камеру они говорят только: «Нам ничего не надо».

Это все из-за запугивания властей этих врачей, они уже боятся говорить правду. Я считаю, что самый первый шаг борьбы — это признание проблемы. Сейчас врачи своим страхом ухудшают ситуацию. Нужно быть честным, посмотреть правде в глаза, тогда мы сможем быть эффективными в решении проблем.

Когда мы уезжали и я думал о том, что происходит, у меня глаза были на мокром месте. Я понимал, что это моя родина и мне было очень больно, что с ней такое происходит.

Мы превратились из волонтеров в антинародных героев и людей, которых должно преследовать ГКНБ. Когда мы уехали из Чолпон-Атинской территориальной больницы, нам позвонили волонтеры и сказали: «Ребят, только вы уехали, ГКНБ приехали после вас». Потом нам сказали, что как только мы осветили Балыкчы, все остальные больницы начали предупреждать врачей, что якобы мы из антинародного движения, чтобы врачи боялись дальше говорить о проблемах.

Так мы превратились из волонтеров, которые оказывают помощь, которые хотят узнать проблемы больниц, в антинародных героев и людей, которых должно преследовать ГКНБ. Вот показательная реакция правительства, которая произошла с нами. Я думаю, такая ситуация происходит раз за разом.

Я иногда удивляюсь насколько глупо власть реагирует на проблемы. И я не знаю как долго это будет, но смотря на это просто бьешь себя по лбу и думаешь, неужели это правда или злая шутка?

Интервью записала Александра Титова.

Видео: Эржан Бейшеналиев.

Контрибьютор: Ислам Розиев.

Фото на главной с фейсбука Эрика Абдыкалыкова.