Следователи УВД Джалал-Абадской области 6 августа задержали 23-летнего жителя Сузакского района, который застрелил трех белых аистов, занесенных в Красную книгу.

О совершенном преступлении стало известно из фотографий опубликованных его братом в соцсетях 3 августа. На фото можно было увидеть несколько мертвых птиц и парня с ружьем в руках.

Представитель Департамента сохранения биоразнообразия в Джалал-Абаде Туратбек Сатимбаев сообщил изданию «Турмуш», что он обратился в милицию с просьбой найти и наказать парней.

В ходе следствия было установлено, что 30 июля примерно в 14:30 житель Сузакского района из охотничьего ружья подстрелил трех белых аистов у реки Кара-Дарыя.

Затем его младший брат 2000 года рождения сфотографировался с подстреленными белыми аистами и опубликовал фотографии в соцсетях.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Аисты занесены в Красную книгу Кыргызстана как особо охраняемые животные. За незаконный отстрел полагается штраф — по 30 тысяч сомов за каждого белого аиста.