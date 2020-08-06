Республиканский штаб сообщил, что за последние сутки коронавирус выявили у 37 медиков:

• Ош – 13;

• Ошская область – 2;

• Джалал-Абадская область – 13;

• Баткенская область – 6;

• Иссык-Кульская област – 2;

• Нарынская область – 1.

При этом из больниц выписаны 5 медработников, а из домашней изоляции отпущены 34 медиков.

Всего к пятому месяцу пандемии в Кыргызстане заразились 2 911 медика.

«Около половины инфицированных сотрудников организаций здравоохранения составил средний медперсонал: помощники санврачей и эпидемиологов, лаборанты, медсестры», — рассказала на брифинге 3 августа глава управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.