Оперативный штаб Иссык-Кульской области 5 августа решил снять карантинно-санитарные посты в пунктах «Ак-Кеме» и «Кызыл-Омпол» и возобновить пассажироперевозку между регионами.

Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев сказал, что работу санитарно-карантинных служб на экологических постах могут возобновить при необходимости.

«На постах по очереди дежурят медики и сотрудники райадминистраций и мэрий. Необходимо снять эти посты и отправить всех по рабочим местам. У нас уже отработан алгоритм, в случае необходимости можем возобновить работу постов», — сказал он.

Также Тулобаев сообщил, что при этом будут введены «жесткие правила» к водителям и компаниям, перевозящим пассажиров.

«Соответствующие структуры будут осуществлять проверку автобусов и маршрутных такси, к нарушителям будут применяться самые жесткие меры», — предупредил глава области.

Областной штаб в связи с ростом заражаемости населения запретил перевозку пассажиров в общественном транспорте в Иссык-Кульской области с 10 июля. При этом кыргызстанцы могли посещать регион на личном авто или в такси при заполнении салона автомобиля на 70% и соблюдении санитарно-гигиенических правил.

С 18 мая при въезде в область через пост «Ак-Кеме» у города Балыкчы пассажиров авто должны были проверять на наличие симптомов коронавируса и паспорта. В случае выявления высокой температуры, у заезжающих брали экспресс-анализы на COVID-19.

При этом еще с 20 апреля автотранспорт мог заехать в область только через «Ак-Кеме» и выехать через пункт «Кызыл-Омпол» на трассе Кочкор — Балыкчы.

А первые санитарно-карантинные посты — 50 по всему региону — были установлены сразу после объявления режима чрезвычайной ситуации 24 марта. Тогда для проезда через пост нужно было иметь временный пропуск.

Эпидситуация на Иссык-Куле

Полпред Тулобаев 3 августа в интервью «Азаттыку» сказал, что эпидситуация в регионе немного улучшается после резкой вспышки неделей ранее.

Однако ситуация остается тяжелой в Иссык-Кульском районе, где расположено большинство пансионатов и здравниц.

«Если в домах отдыха и санаториях не будут придавать значения ношению масок и другим санитарным нормам, строго следя за эпидемиологической ситуацией, нам придется принять строгие меры. Возможно, придется пойти на серьезные меры — вплоть до закрытия таких пансионатов», — сказал тогда полпред.

На заседании Иссык-Кульского штаба 29 июля обсуждался резкий скачок заражений в Джети-Огузском районе. Тогда Тулобаев сделал устное предупреждение координатору от минздрава по области Мирбеку Сагынбаеву и поручил ему «стабилизировать ситуацию» в Джети-Огузе.

Полпред правительства тогда вынес еще одно предупреждение руководителю регионального управления ФОМС по городу Каракол Таалаю Исаеву за плохой учет лекарственных средств в больницах региона.

Премьер-министр Кубатбек Боронов 28 июля сообщал об «острой» эпидситуации в Иссык-Кульской области. Он считает, что причиной резкого роста заболеваемости является приток отдыхающих в регионе.

По его данным, в июне озеро посетили 3 тысячи внутренних туристов, а на 20 июля их количество достигло 10 тысяч. Он сказал, что в область приезжали и те, кто заражен коронавирусом, поэтому нужно усилить контроль в курортной зоне.

В Иссык-Кульской области наблюдалась и острая нехватка медработников. Так волонтеры и жители Иссык-Кульского района 27 июля начали бить тревогу, сообщая о катастрофической нехватке медперсонала в медучреждениях города Чолпон-Ата.

Там в течение недели умерли сразу два руководящих врача: глава местной поликлиники Бубуайым Жээнбаева с подтвержденным COVID-19, а также главный реаниматолог Иссык-Кульской районной больницы Сарбагыш Иманалиев. У него была пневмония.

Минздрав отправил 27 июля на помощь Иссык-Кульской районной больнице медработников из Нацгоспиталя, центра «СПИД» и санитарной службы.

На 6 августа в Кыргызстане выявлены свыше 38 тысяч случаев инфицирования коронавирусом или внебольничной пневмонией, 3 000 случаев из которых зарегистрированы в Иссык-Кульской области. Всего с начала пандемии в Кыргызстане скончались 1 447 человек.