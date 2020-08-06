Около 30 жителей села Кок-Бел Ноокатского района Ошской области 4 августа вышли на митинг к акимиату. Собравшиеся были недовольны тем, что грузовики, перевозящие уголь с месторождения Бел-Алма, разрушают сельскую дорогу.

В интервью изданию «Турмуш» местные жители рассказали, что разрушение дороги происходит так как грузовики нарушают весогабаритные нормы, а установленные посты на дорогах не контролируют это.

«На протяжении двух лет мы обращаемся к акиму района, к главе айыл окмоту. Последний раз дорога была заасфальтирована 7 лет назад — к празднованию 70-летия Насирдина Исанова. Каждый день по этой дороге проезжают 30-40 грузовых машин и все они нарушают требования весогабаритного контроля. Это и приводит к разрушению дорог», — сказал один из митингующих Омар Балтабаев.

Он добавил, что для грузовиков «Хово» была проложена другая дорога через поле и многие машины стали проезжать по объездному пути. Однако десятки грузовиков продолжают ездить по сельской дороге.

Другой житель села Кок-Бел заявил, что местная власть безответственно относится к жалобам жителей.

«Они перестали с нами считаться. Я уже в третий раз прихожу сюда. Они говорят: “Хорошо, мы регистрируем, ваши дороги целые”. Пусть посмотрят, пусть сейчас пойдут и посмотрят — дороги в ямах. Мы не знаем кому принадлежат эти грузовики, наверное кому-то «сверху»», — сказал он.

Ещё один митингующий заявил, что местные власти сами участвуют в перевозке угля.

«Глава села Алтын Сейдалиев сказал, что нужно обеспечить углем соцобъекты, поэтому они уже получил пропуск для одного грузовика. Ребята наши засняли, как он на своей машине сопровождает грузовик», — сказал житель села.

Местные власти опровергают слова сельчан

Заместитель акима Замирбек Жапаров сообщил в интервью «Клоопу», что нет доказательств о содействии со стороны главы села в перевозке угля. Жапаров опроверг то, что к разрушению дорог привели грузовики с углём. По его словам, некоторые повреждения дорог появились из-за дождя.

«Так как дорога государственного значения, то перекрыть ее по закону мы не можем. Но местные жители тоже правы, это ведь их дорога, они ею пользуются. Начиная с июня мы установили там пост и ограничили движение машин, но оказывается ночью по этой дороге проехала пара грузовиков. Жители вновь начали возмущаться […] Они [грузовики] дорогу-то и не разрушают. Состояние хорошее, но есть небольшие повреждения из-за дождя», — сказал он.

Жапаров напомнил, что из-за недовольства местных жителей для грузовиков была проложена другая дорога на окраине села. Он также отметил, что водителей грузовиков несколько раз штрафовали за погрузку угля сверх нормы.

«Например, вместо положенных 10 тонн водители грузят 15-20 тонн. Мы потребовали, чтобы они так не делали. Водители согласились, но тут же нарушили норму. Мы вызвали владельца месторождения угля и провели с ним разъяснительную беседу. Однако грузовики не относятся к угледобывающей компании, их водят частные водители», — объяснил Жапаров.

В УВД Ошской области «Клоопу» рассказали, что заявлений в милицию из-за собрания митингующих возле акимиата не поступало. По их словам, они намерены проводить работу только в соответствии с решением местных властей.

«Жители собрались возле акимиата, чтобы выразить претензии. Сейчас мы ждем решения местной власти», — сказали в пресс-службе УВД.

Проблемное угольное месторождение Бел-Алма

По словам замакима Жапарова, угольное месторождение Бел-Алма разрабатывается компанией «Беш-Арча».

Согласно информации Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана, компания «Беш-Арча» получила лицензию на разведку месторождения в 2015 году в результате аукциона. Тогда директором Агентства геологии и минеральных ресурсов был Дуйшенбек Зилалиев.

Изначально компания занималась своей деятельностью на 1071,22 гектарах месторождения. После проведения аукциона и передачи месторождения компании «Беш-Арча» Зилалиев заявил, что она уплатила в бюджет страны более одного миллиона долларов. Он отмечал, что «такого в истории еще не случалось».

Однако часть жителей села Майдан Кадамжайского района были недовольны деятельностью компании «Беш Арча». Одна половина села поддерживала деятельность компании «Беш-Арча», вторая была против, считая, что компания добывает уголь незаконно.

Депутаты парламента также обсуждали шум вокруг этого месторождения. Депутат Жанар Акаев заявил, что за «незаконной» деятельностью «Беш-Арча» как «теневой хозяин» стоит бывший начальник милиции городского аэропорта Жалил Атамбаев.

Спустя два года «Беш-Арча» получила лицензию на добычу бурого угля ещё на 122 гектарах до 2036 года. В 2020 году, компания получила лицензию на добычу угля на том же месторождении уже до 2039 года.

Абдыканат Баялинов, указанный как директор этой компании, оказался недоступен для комментариев. По информации «Азаттыка», на месторождении Бел-Алма находится около 70 млн тонн угля.

Заглавное фото: Издание «Турмуш».