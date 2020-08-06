Адвокат депутата парламента Кубанычбека Жумалиева Бактыбек Жумашев сообщил, что иск парламентария к члену движения «Чон казат» Сыймыку Жапыкееву частично удовлетворен.

Судья Ленинского районного суда Бишкека 6 августа признал, что высказывания в адрес депутата со стороны Жапыкеева, не соответствуют действительности. Также суд принял решение взыскать с активиста 10 тысяч сомов. При этом, сам парламентарий подавал иск на 10 млн сомов. Суд также обязал Жапыкеева опубликовать опровержение своих слов на своей странице в Facebook.

В мае этого года один из лидеров движения «Чон Казат» Сыймык Жапыкеев, представившийся бывшим сотрудником прокуратуры, заявил, что депутат парламента Кубанычбек Жумалиев от фракции «Бир Бол» замешан в коррупционных махинациях и его имущество следует отобрать. По его словам, Жумалиев якобы имеет 2,5 млрд долларов, а также фабрики, клиники, свыше сотни квартир и особняков в собственности.

Жапыкеев также заявил, что нардеп заработал свое имущество сомнительным путем и потребовал провести его проверку.

«Давайте, все соберемся и придем к ним домой. Например, пусть 10 тысяч человек придет к дому Жумалиева и потребует у него, чтобы он заплатил наш внешний долг Китаю. С собой возьмем нотариуса, чтобы он заверил расписку депутата», — написал Жапыкеев.

Сам же Жумалиев поклялся на Коране, что никогда не участвовал в коррупционных махинациях. В разное время он занимал должности премьер-министра и министра транспорта и дорог.

Тогда члены движения «Чон Казат» опубликовали информацию о предполагаемом имуществе парламентария на своих страницах в соцсетях. После этого финпол начал досудебное производство по проверке имущества депутата парламент Кубанычбека Жумалиева.

По данным пресс-службы финпола, Генпрокуратура зарегистрировала в ЕРПП дело по статьям «Незаконное обогащение» и «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности» Уголовного кодекса.

Было установлено имущество депутата парламента Кубанычбека Жумалиева, где он имеет долю в уставном капитале, и является учредителем и руководителем, а также было установлено «многочисленное имущество» его близких родственников, однако точная информация о нем не раскрывалась.

Несмотря на это, суд признал незаконными обыски и выемку в доме Жумалиева и вынес частное определение в отношении сотрудников ГСБЭП. Позже следователя ГСБЭП Наргизу Артышову, разрешившую проведение обыска, отстранили от дела.

Жумалиев также написал заявление в МВД с требованием привлечь к уголовной ответственности одного из лидеров движения «Чон Казат» Каната Хасанова «в связи с публичным обвинением Канатом Хасановым депутата Кубанычбека Жумалиева в совершении тяжкого преступления».

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