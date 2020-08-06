5 августа в ДТП на автотрассе Ош — Узген Ошской области погибли 4 парня, еще один доставлен в отделение реанимации. Об этом сообщили в УВД Ошской области.

Согласно их информации, легковой автомобиль «ВАЗ 2107» направлялся из Узгена в город Ош. В машине находились парни из Оша 17, 18 и 19 лет и два молодых человека 20 лет.

18-летний водитель не справился с управлением и врезался в грузовик SCANIA, который стоял на обочине дороги.

«В последствии аварии 18-летний водитель и 19-летний пассажир скончались на месте. А два 20-летних парня скончались от полученных травм в Ошской межобластной больнице. 17-летний пассажир сейчас находится в отделении реанимации», — сообщил пресс-секретарь ведомства Жениш Аширбаев.

В грузовике никого не было — он был припаркован на обочине из-за поломки.

Происшествие зарегистрировали в ЕРПП РОВД Кара-Суйского района, назначены судебно-медицинские и технические экспертизы. В настоящее время ведется следствие.