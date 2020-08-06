По данным минздрава, на 6 августа в Кыргызстане скончались 9 человек с подтвержденным COVID-19 и внебольничной пневмонией:

Бишкек – 5;

Ошская область – 2;



Баткенская область – 2.

За все время пандемии, в республике умерли 1 447 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Ранее 30 июля в Кыргызстане провели траур по умерших за время пандемии. Согласно данным минздрава, на 6 августа по стране выявили 38 659 случаев заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии.

За время пандемии по республике с выздоровлением выписали 30 099 пациентов с COVID-19 и пневмонией.