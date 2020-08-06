Чемпионка турнира по смешанным единоборствам Валентина Шевченко вошла в топ лучших бойцов ММА всех времён по версии спортивного журнала Tapology. Кыргызстанка заняла 58 строчку в рейтинге из 224 спортсменов.

Рейтинг журнала Tapology составляется путём голосования зрителей. Лучшим бойцом смешанных единоборств фанаты выбрали канадца двукратного чемпиона UFC в полусреднем весе — Жорж Сен-Пьера.

Шевченко возглавила рейтинг UFC в легчайшей весовой категории в феврале 2018 года. В январе 2020 года, кыргызстанка вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок UFC — тогда она заработала более 1 млн. 139 тысяч долларов.