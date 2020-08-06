Режиссер и медиа-эксперт Азим Азимов проанализировал политическую ситуацию перед выборами в парламент, которые назначены на 4 октября 2020 года. Он привел свой список партий, у которых больше всего шансов пройти в Жогорку Кенеш осенью этого года. «Клооп» приводит краткий пересказ прогноза Азимова в качестве дискурса в текущую ситуацию на политарене Кыргызстана.

«Это ранний прогноз и основан на потенциале партий, участвующих в выборах. По мере развития ситуации, данные будут обновляться и влиять на результаты голосования. Так как в соцсетях очень много мнительных людей, сразу скажу, что я не работаю ни с одной из партий, и мой анализ является выражением моего личного мнения», — предупреждает медиа-эксперт.

Сначала Азимов решил рассмотреть партии, которые сейчас работают в парламенте и подтвердили свое участие на выборах — «Кыргызстан», «Бир Бол», «Ата Мекен» и «Республика», отколовшаяся от «Ата-Журта».

Кроме них Азимов включил в список потенциальных победителей выборов «партию власти» — «Биримдик» и партию, «близкую к власти», — «Мекеним Кыргызстан».

Также он выбрал для рассмотрения политобъединения, которые ранее претендовали на прохождение в парламент — «Бутун Кыргызстан» и «Замандаш», новую партию Камчыбека Ташиева «Мекенчил», главную партию фейсбука этой весны «Чон Казат» и «по просьбе твиттерян» — «Реформу».

Линейка анализируемых Азимовым партий

Пятерка победителей

Так выглядит ТОП-5 партий, которые по мнению Азимова пройдут в парламент осенью 2020 года.

Азимов считает, что первая тройка партий «самая простая» — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

Медиа-эксперт считает, что главным фактором для прохождения в парламент являются не деньги и не личность лидера партии, а «наличие опыта победы» на выборах. Поэтому он сразу поставил на третье место в списке вероятных победителей политобъединение «Кыргызстан».

«Партия “Кыргызстан” последовательно проходила не только в парламент, но и во множество местных кенешей по всей стране. […] Выборы — это, прежде всего, технологический и политический процесс, и уже потом решение, основанное на эмоциях. “Кыргызстан” — это партия, которая не питает иллюзий, они не рассчитывают на народную любовь, и будут отрабатывать кампанию по привычным инструментам», — предполагает Азимов.

Медиа-эксперт признается, что год назад он поставил бы на первое место провластный «Биримдик» из-за админресурса и финансов. Но пандемия и кризис в экономике «играют против» партии власти, а президент и правительство заняты борьбой с коронавирусом.

«А ”Мекеним Кыргызстан» во главе с семьей Матраимовых успешно капитализирует происходящий хаос, занимаясь благотворительностью, открывая стационары, спонсируя врачей и волонтеров, используя их же в своей агитации», — говорит Азимов.

Поэтому он ставит на первое место по количеству голосов «главную силу на политрынке» Кыргызстана «Мекеним Кыргызстан», а на второе — «Биримдик». При этом Азимов считает, что, если соседние государства вмешаются в предвыборную гонку, то «все может измениться».

На два свободных места в пятерке победителей претендуют еще восемь политпартий, поэтому Азимов решил отсеять претендентов, перечисляя факторы их возможного проигрыша.

Азимов считает, что очевидными кандидатами на вылет являются партии «Чон Казат» и «Реформа». Ставшая сенсацией до карантина «Чон Казат», по его мнению, потеряла дух и шансы на победу из-за политического давления, допросов лидеров партии, информационной атаки в СМИ и ухода Каната Хасанова.

«Реформа», собирающая 5 млн сомов залога путем краудфандинга, не проходит отбор из-за того, что политкультура Кыргызстана «еще не доросла до пожертвований партиям».

Далее медиа-эксперт рассказывает, что еще одним из важных факторов прохождения партии в парламент является ее уверенное и четко-обозначенное лидерство. Поэтому на четвертое место Азимов ставит партию «Ата Мекен».

«Омурбек Текебаев, Жанар Акаев и Рыскелди Момбеков входят в число главных политических ораторов. Они могут вполне успешно заработать политические очки на оппозиционном запросе общества», — считает он.

Азимов добавил, что, несмотря на слабую полевую работу «Ата-Мекена», партия при правильном запуске агитационной кампании в сентябре все еще может «умудриться пройти» в парламент, как на выборах в 2015 году.

Теперь на пятый и последний слот предварительного списка победителей претендуют пять партий: «Бир Бол», «Республика», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш» и «Мекенчил».

«Замандаш» вылетает из списка из-за отсутствия опыта победы, «слабой» партийной организации, а также «слабого лидерства». Его сейчас возглавляет вдова основателя партии Муктара Омуракунова Чынара Шейшекеева. По мнению Азимова, серьезных шансов у партии не будет даже при привлечении средств Аскара Салымбекова [глава ассоциации «Дордой»].

Следующей из-за неучастия лидера Омурбека Бабанова исключается «Республика», переживающая сейчас тяжелые дни. Медиа-эксперт предполагает, что ее члены-предприниматели будут стремиться уйти в «более дружелюбные для своих денег» партии.

«Кроме того, власть заинтересована в проигрыше “Республики”, так как это сокращает шанс Бабанова на возвращение, который навсегда ушел из политики», — подмигивает Азимов.

Далее ведущий убирает из спика новую партию «Мекенчил» Камчыбека Ташиева, занявшего четвертое место среди политиков Кыргызстана, которым доверяют граждане. Азимов прокомментировал видео, в котором Ташиев объявил о своем участии на выборах.

«Перед нами предстает уставший после тяжелой болезни человек в растянутых спортивных штанах, в старых свитере и шапке с неряшливой бородой. Это, конечно, может говорить о его близости к народу, но язык тела политика не показывает готовность к яростной борьбе за власть», — считает эксперт.

Теперь осталось две партии, которые претендуют на пятое место в топе Азимова — «Бутун Кыргызстан» и «Бир Бол». Эксперт рассказал о лидерах каждой партии, вызывающих «противоречивые чувства».

Адахан Мадумаров во главе «Бутун Кыргызстана» дважды не прошел в парламент с «крошечным отставанием» в голосах, показал «убедительный» результат на президентских выборах, но не занимает должностей и не участвует в «реальной» политике.

Алтынбек Сулайманов, возглавляющий «Бир Бол», вышел в 2015 году с командой бывших «бакиевских» чиновников, которых в кырнете называли «12 друзьями Максима Бакиева».

«Тем не менее, если рассматривать рационально, то его бывшие сопартийцы принесли в кассу партии деньги и отработали каждый свой участок по всей стране. Привлечение либеральных и прогрессивных молодых людей в список партии — эксперимент интересный. Но он влияет лишь на медийность партии, а не на исход голосования», — считает Азимов.

Однако медиа-эксперт «верит» в то, что «Бир Бол» может выиграть парламентские выборы, если за этим «фасадом» стоит продуманная политорганизация, а предвыборная кампания пройдет «привычным» путем.

Поэтому последнее вакантное место в предварительном списке победителей занимает партия Сулайманова.

Итого, по мнению Азимова, на прохождение в парламент вполне могут рассчитывать депутаты из следующих пяти партий: «Мекеним Кыргызстан», «Биримдик», «Кыргызстан», «Ата Мекен» и «Бир Бол».

Азимов обещает сделать еще два таких анализа: после регистрации партий 20 августа и перед началом предвыборной агитации в сентябре.

Парламентские выборы-2020

Парламентские выборы пройдут 4 октября. На 9 июля в ЦИКе для участия в предвыборной гонке зарегистрировались 44 партии. Однако не все партии смогут принять реальное участие в выборах из-за избирательного залога в 5 млн сомов.

Решение властей о проведении парламентских выборов осенью вызвало общественный резонанс. Многие считают, что нужно перенаправить деньги, выделенные на выборы, на покупку лекарств, СИЗов для врачей и аппаратов, необходимых в борьбе с пандемией COVID-19.

За перенос выборов выступали активисты, некоторые партии и депутаты. Однако в интервью «Биринчи радио» президент Сооронбай Жээнбеков сообщил, что выборы не будут переносить.

Все расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, покрывают средства из госбюджета.

Изначально на проведение выборов планировалось выделить 732 миллиона сомов. Однако позже ЦИК сообщил, что провёл «оптимизацию расходов на проведение выборов» и снизил затраты до 446 миллионов 900 тысяч сомов.

В ЦИК сообщили, что 60 миллионов сомов выделят на обеспечение санитарно-эпидемиологических норм.