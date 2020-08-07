В Бишкеке арендаторы бутиков торгового центра «Караван» 7 августа вышли на митинг с требованиями отменить арендную плату за время простоя из-за пандемии коронавируса в стране. Сначала митинг проходил возле самого торгового центра, однако затем демонстранты переместились к Белому дому.

«С нас требуют освободить торговые бутики в течение 10 дней и оплатить аренду за июнь и июль, хотя мы даже во время карантина оплачивали все счета. И сейчас можно освободить нас от оплаты», – заявила одна из митингующих Лейла Паязова.

Митингующие также возмутились действиями ФУГИ (Фонд госимущества) из-за того что торговцы не работали во время пандемии и прибыли не было. Они потребовали отставки Токтогула Туманова, главы госпредприятия «Мулк», которое управляет торговым центром «Караван». Арендаторы считают, что он получает деньги за аренду, но не решает их проблемы.

«Недавно на наши жалобы по поводу арендной платы он ответил, что ничем помочь не может. Что можем жаловаться куда угодно, даже выходить на митинг к «Белому дому», – сказала одна из участниц митинга.

Позже к митингующим вышел глава Фонда госимущества Жылдызбек Исакулов и пообещал объявить строгий выговор Туманову, а также провести «чистку» в «Мулк».

Арендаторы сообщили «Клоопу», что несколько дней назад некоторым работникам пришло сообщение, что «Караван» выставлен на электронные торги. Из-за этого с них потребовали оплатить задолженности по аренде и освободить помещение 15 августа.

В уведомлении сказано, что арендаторы могут выкупить свои бутики на электронных торгах. При этом арендаторов не устраивает, что была установлена более высокая цена за их покупку.

Это не первый митинг арендаторов торгового центра «Караван». Они выходили на акцию 3 марта 2020 года из-за таких же проблем с руководством центра. Митингующие обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой не лишать их рабочих мест.

«Караван» и Тюлеев

Ранее «Караваном» владел экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев. Имущество у политика было конфисковано по решению суда, признавшего в 2013 году экс-мэра Бишкека виновным в коррупционных преступлениях.

В 2017 году торговый центр включили в список объектов для приватизации. Помимо «Каравана», у Тюлеева также конфисковали торговый центр «Весна» и офисное здание «Сапатком».

Нариман Тюлеев говорил, что имущество у него отобрали незаконно.

«Никто мне не показал решение суда, в котором есть упоминание о конфискации», — заявлял он в апреле 2017 года.