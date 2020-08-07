Республиканский штаб сообщил, что за последние сутки коронавирус выявили у 17 медиков:
- Ош – 5;
- Ошская область – 4;
- Баткенская область – 3;
- Иссык-Кульская область – 3;
- Джалал-Абадская область – 2.
При этом из больниц выписаны 7 медработников, а из домашней изоляции отпущены 45 медиков.
Всего к пятому месяцу пандемии в Кыргызстане заразились 2 928 медиков, 2025 из которых выздоровели.
«Около половины инфицированных сотрудников организаций здравоохранения составил средний медперсонал: помощники санврачей и эпидемиологов, лаборанты, медсестры», — рассказала на брифинге 3 августа глава управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.