Республиканский штаб сообщил, что за последние сутки коронавирус выявили у 17 медиков:

Ош – 5;

Ошская область – 4;

Баткенская область – 3;

Иссык-Кульская область – 3;

Джалал-Абадская область – 2.

При этом из больниц выписаны 7 медработников, а из домашней изоляции отпущены 45 медиков.

Всего к пятому месяцу пандемии в Кыргызстане заразились 2 928 медиков, 2025 из которых выздоровели.

«Около половины инфицированных сотрудников организаций здравоохранения составил средний медперсонал: помощники санврачей и эпидемиологов, лаборанты, медсестры», — рассказала на брифинге 3 августа глава управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.