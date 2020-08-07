Фото 24.kg. Пляж пансионата «Золотые пески»

Издание «Акипресс» со ссылкой на районную администрацию Иссык-Куля сообщило, что в области проводятся рейды пляжей, пансионатов и гостевых домов на соблюдение санитарных правил.

Согласно правилам минздрава, гостевые дома и пансионаты разрешено заполнять не более чем на 50%.

Также в правилах говорится, что в пансионатах должны разместить информацию о коронавирусе, ограничить количество людей, находящихся одновременно в комнате отдыха и курилках, а также обеспечить изолирование подозрительного больного.

На пляже также должны соблюдаться правила. Среди них соблюдение дистанции отдыхающих и дезинфекция пляжа.

Отмечается, что на пляжах среди отдыхающих есть те, кто не соблюдают эпидемиологические правила.

С нарушителями проводят разъяснительные беседы. В администрации добавили, что если в пансионатах не будут соблюдать предписанные правила, то их закроют.

О закрытии пансионатов, которые не соблюдают правила, ранее говорил и полпред Иссык-Кульской области Балбак Толубаев.

«Если в домах отдыха и санаториях не будут придавать значения ношению масок и другим санитарным нормам, строго следя за эпидемиологической ситуацией, нам придется принять строгие меры. Возможно, придется пойти на серьезные меры — вплоть до закрытия таких пансионатов», — сказал он.

Также Тулобаев рекомендовал акиму Иссык-Кульского района закрыть площадки для танцев и детские развлекательные объекты.

А позже 4 августа на встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым Толубаев сказал, что в Чолпон-Ате закрыли ночные клубы и кальян-бары.

По его словам, чтобы контролировать соблюдением санитарных норм в пансионатах, усилят работу местных властей и привлекут айыл окмоту и глав сёл.

Всплеск заражений коронавирусом в области

С середины июля в Иссык-Кульской области фиксируется увеличение количества случаев заражения коронавирусом. Власти связывают это с тем, что увеличился поток внутренних туристов.

Ситуация осложняется тем, что в области умерли несколько врачей, а также имеется нехватка медикаментов и необходимого оборудования.

О проблемах в регионе говорили волонтеры и жители. Позже 28 июля в районной больнице Иссык-Куля сообщили, что минздрав отправил в область дополнительный медперсонал на помощь.

Несмотря на это, 5 августа областной оперативный штаб решил снять карантинно-санитарные посты на въезде в Иссык-Кульскую область, которые проверяли граждан на наличие симптомов коронавируса. Также штаб разрешил пассажироперевозки в область на маршрутных такси.

Тогда полпред области Балбак Толубаев сказал, что работу санитарно-карантинных служб на постах могут возобновить при необходимости.

Вместе со снятием ограничений на въезд, в области ввели «жесткие правила» к водителям и компаниям, перевозящим пассажиров.

По данным минздрава, за время пандемии в Иссык-Кульской области зарегистрировано всего 3 081 случай заражения COVID-19.

Всего по стране за все время зафиксировали 39 162 случая заражения коронавирусом. Вылечились 30 764 пациента. Умерли от осложнений вызванных коронавирусом 1 451 человек.

Фото на главной издания 24.kg — пляж пансионата «Золотые пески»