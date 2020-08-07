Члены Центральной избирательной комиссии 6 августа рассматривали нарушение правил агитации со стороны политической партии «Чон казат».

На странице в фейсбуке движения «Чон Казат» были опубликованы несколько видеороликов с использованием эмблемы и наименования политической партии «Чон казат». В роликах члены партии озвучивают агитационные призывы. Кроме того, один из роликов – видеоотчет о том, как партийцы развозили лекарства и гумпомощь по больницам и стационарам в упаковках с эмблемой партии.

ЦИК пояснила, что партиям можно будет начать агитацию только через месяц – 4 сентября. Кроме того, политическим организациям, участвующим в выборах, запрещено заниматься благотворительностью – об этом ЦИК неоднократно предупреждала политобъединения.

На основании этого, в ЦИК пояснили, что такими действиями «Чон казат» нарушает правила ведения агитации.

На заседании представитель партии «Чон Казат» Азамат Турдалиев сообщил, что страница, на которой опубликованы ролики, принадлежит не им, а одноименному общественному движению, и что они не могут повлиять на распространение видео. По его словам, эти видеоролики не утверждены политсоветом партии и их нет на их официальной странице, а саму партию хотят подставить.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева на это ответила, что партии следует обратиться в правоохранительные органы, раз какие-то люди используют подложные материалы, чтобы дискредитировать политорганизацию.

Председательница ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что ранее вопрос с «Чон казат» разбирала рабочая группа, и тогда представители партии признали, что это их ролики, пообещав их удалить.

«А теперь чонказатовцы опровергают свои же заявления», – отметила она.

По итогам заседания партии вынесли письменное предупреждение. Она обязана в двухдневный срок удалить агитационные ролики из Интернета и информировать об этом ЦИК. Если любая из партий получит два письменных предупреждения за нарушения, то ее снимут с предвыборной гонки.

Ранее предупреждения за преждевременную агитацию получили партии «Бирик» и «Реформа».

Предвыборная агитация начинается с 4 сентября и продлится до 3 октября. День перед выборами, которые назначены на 4 октября, считается днем тишины.

До 20 августа партиям необходимо провести съезды и составить списки кандидатов в депутаты с учетом требований квотирования. На сегодня о своем желании участвовать в предвыборной гонке заявили 44 партии.

Предвыборной агитацией признаются: