Житель села «Кок-Таш» Баткенской области, который получил огнестрельные ранения на кыргызско-таджикской границе вечером 6 августа, сейчас находится в реанимации. Состояние 65-летнего мужчины стабильно-тяжелое. Об этом «Клоопу» сообщил координатор минздрава по Баткенской области Арзыбек Борубеков.

«У него было два пулевых ранения: одно в руке, второе — в правой ягодице. Вчера ему сделали операцию. Убрали одну пулю, а вторая осталась в руке, так как у него было очень тяжелое состояние. Это [пуля в руке] не представляет никакой опасности. Он обеспечен всеми необходимыми лекарствами», — рассказал Борубеков.

По данным УВД Баткенской области, накануне в 18:30 вечера мужчина работал на своем земельном участке на кыргызско-таджикской границе, когда его ранили неизвестные лица «со стороны Таджикистана». Милиция начала досудебное производство по статьям 39 и 130 Уголовного Кодекса — «Покушение на убийство».

Так как инцидент произошел на территории Кыргызстана, делом занимается ОВД Баткенского района, а не Госпогранслужба.

Ранение кыргызского пограничника этим же днём

В 5:30 утра того же дня в местности Эки-Таш Баткенского района неизвестные лица «со стороны Таджикистана» стреляли, «предположительно, из охотничьего ружья» в военнослужащего Госпогранслужбы. УВД Баткенской области сообщает, что ему была оказана необходимая медпомощь.

«Военнослужащий пограничного отряда получил сквозное ранение руки. Ему была оказана необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого оценивается как удовлетворительное», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Сейчас сотрудники милиции проводят «усиленную разъяснительную работу среди населения» на территории, которая граничит с Таджикистаном. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы «относительно стабильная».

Погибший в Таджикистане

Информагентство Avesta.tj со ссылкой на пресс-центр Погранвойск ГКНБ Таджикистана пишет, что в результате инцидента на границе погиб таджикистанец.

По данным издания, в 4:00 утра 6 августа «выстрелом с кыргызской стороны» был убит житель кишлака Сомониен Исфаринского района — 65-летний Вохид Ваххобов.

«В настоящее время на месте инцидента находятся представители ответственных структур двух стран, проводящие расследование происшествий», — говорится в заявлении таджикских Погранвойск.

Конфликты на границе

Это уже не первые конфликты на кыргызско-таджикской границе с применением оружия.

2 июня в местности Эки-Таш Баткенской области неизвестные обстреляли машину кыргызстанца.

Водитель получил огнестрельные ранения легкой степени, его доставили в больницу в селе Самаркандек.

Еще один конфликт произошел в Баткенской области на границе с Таджикистаном 24 мая, тогда произошла перестрелка. По данным погранслужбы Кыргызстана, с кыргызской стороны никто не пострадал. А власти Таджикистана сообщили, что один пограничник с их стороны получил огнестрельное ранение.

Другой конфликт произошел 8 мая – жители двух стран поспорили из-за несогласованного участка земли. По сообщению погранслужбы, во время переговоров и разъяснительных работ, неожиданно Таджикская сторона открыла огонь из миномета.

Тогда правительство Таджикистана заявило, что огонь открыла кыргызская сторона.

В результате три пограничника Кыргызстана получили огнестрельные ранения, а один гражданин получил легкие травмы. Таджикская сторона сообщила, что у них были ранены один военнослужащий и гражданский.

Во время конфликта был сожжен дом семьи Мажитовых, который находился недалеко от границы.

Власти Кыргызстана, не дожидаясь окончания расследования, пообещали восстановить этот дом за свой счет до осени.

Конфликты происходили и в 2019 году — некоторые из них привели к временной эвакуации кыргызстанцев из их сел. В стычках были и погибшие с обеих сторон.