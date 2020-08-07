Первомайский райсуд прекратил уголовное дело в отношении водителя внедорожника, который в пьяном состоянии протаранил будку службы безопасности, напал на охранника, а после убегал от дорожной милиции.

Пресс-служба суда сообщила, что дело прекращено 24 июня «за примирением» сторон — потерпевший охранник написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему мужчине.

По данным пресс-службы, в тот же день водителя выпустили из СИЗО-1, в который его водворил Первомайский райсуд 8 июня на два месяца на время досудебного следствия. По факту было открыто уголовное дело по статье 266 — «Хулиганство», но водителя даже не оштрафовали.

Наезд на будку и погоня

6 июня в социальных сетях распространилось видео, на котором неизвестный нетрезвый мужчина на Toyota Land Cruiser снес охранную будку, попытался подраться с охранником и уехал с места происшествия.

Инцидент произошел на улице Тоголок Молдо между Токтогула и Киевской. По словам свидетелей, мужчина въехал на машине в ворота дома, после чего началась стычка с сотрудником охраны жилого дома. После этого водитель три раза специально наехал на будку охранника, вышел из машины и напал на самого сторожа.

После драки с сотрудником службы безопасности, мужчина сел в машину и уехал. Как заявляют свидетели, по дороге он задел другой автомобиль на улице Исанова.

Затем водитель направился в сторону Иссык-Кульской области. Инспекторы ГУОБДД попытались остановить машину за превышение скорости, но он проигнорировал их требования. Погоня продолжалась до Кеминского района Чуйской области.

Kaktus.media писал, что при задержании у мужчины в салоне автомобиля обнаружили газовый пистолет и нож. Машину забрали на штрафстоянку и установили личность нарушителя.