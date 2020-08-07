Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что 29 августа в столице пройдет акция «Свеча памяти», в которой могут принять участие все горожане.
«Ровно в 21:30 выключим свет в наших домах, откроем окна, зажжем свечи, помолчим и вспомним», — говорится в сообщении мэрии.
День национального траура по жертвам коронавируса прошел по всему Кыргызстану 30 июля.
В этот день в мемориальном комплексе «Ата-Бейит» прошло поминальное мероприятие с участием президент Сооронбая Жээнбекова.
С начала пандемии коронавируса в Кыргызстане скончался 1 451 пациент с COVID-19.
По данным минздрава, на 7 августа в стране зафиксировали всего 39 162 случаев заражения коронавирусом.
Вылечились от коронавируса за время пандемии 30 764 пациента.