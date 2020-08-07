Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила, что 29 августа в столице пройдет акция «Свеча памяти», в которой могут принять участие все горожане.

«Ровно в 21:30 выключим свет в наших домах, откроем окна, зажжем свечи, помолчим и вспомним», — говорится в сообщении мэрии.

Дорогие горожане! Приглашаем каждого принять участие в акции “Свеча памяти”. Вспомним погибших от COVID-19 и пневмонии. 29 августа, ровно в 21:30 выключим свет в наших домах, откроем окна, зажжем свечи, помолчим и вспомним. Пусть огонёк станет символом скорби, и памяти 💔🔥 pic.twitter.com/bsDjxqPt9R — Мэрия города Бишкек (@bishkekcityhall) August 6, 2020

День национального траура по жертвам коронавируса прошел по всему Кыргызстану 30 июля.

В этот день в мемориальном комплексе «Ата-Бейит» прошло поминальное мероприятие с участием президент Сооронбая Жээнбекова.

С начала пандемии коронавируса в Кыргызстане скончался 1 451 пациент с COVID-19.

По данным минздрава, на 7 августа в стране зафиксировали всего 39 162 случаев заражения коронавирусом.

Вылечились от коронавируса за время пандемии 30 764 пациента.