Фото: Мэрия города Ош.

Мэр города Ош Таалайбек Сарыбашев 7 августа заложил капсулу на месте строительства объектов благоустройства возле реки Ак-Буура. На начало реализации проекта в 2020 году из местного бюджета выделят 60 млн сомов. В общем на реализацию будет выделено 252 млн сомов.

В своем выступлении глава города отметил, что главной задачей местных властей является укрепление берегов реки. По его словам, из-за изменения климата может сойти сель.

«Сейчас и климат меняется — на ровном месте может сойти сель. Наша первая задача: укрепить берега реки. Когда воды станет больше, народ сам скажет спасибо», — объяснил Сарыбашев.

Фото: Мэрия города Ош. Фото: Мэрия города Ош. Фото: Мэрия города Ош.

Он также добавил, что за последние 10 лет участки у берегов реки были незаконно отданы частным лицам.

«Я вижу как люди захватывают и продают прибрежные участки Ак-Бууры, которой мы так гордимся. Кто, если не я об этом будет говорить? Нужно соблюдать расстояние в 50 метров от реки. [Люди] не соблюдают и метра», — сказал Сарыбашев.

По его словам, проект поддержал и глава государства Сооронбай Жээнбеков.

Ранее пресс-служба мэрии города Ош сообщала, что планируется реконструкция в районе 5 километров реки Ак-Буура. Согласно проекту в первую очередь построят дамбу, укрепят берега и проведут озеленение.

Также предусмотрено строительство детских площадок, зон отдыха, мостов, пешеходных и велосипедных дорожек. Планируется установка современных систем освещения и скамеек, а также санитарная очистка. Кроме того, вдоль пешеходных дорожек установят урны и построят стоянки для велосипедов, а вдоль реки появится ограждение.

Проект будет реализовывать ОсОО «Капитал Курулуш».

За полтора месяца карантина бюджет города недополучил 103,5 млн сомов. Из-за введения режима чрезвычайного положения деятельность предпринимателей была приостановлена. Согласно официальной информации, 86,7 процентов местного бюджета формируют налоги.

Местные власти разработали антикризисный план и сократили расходы, предусмотренные на проведение массовых и праздничных мероприятий.

Река Ак-Буура протекает по городу Ош. Её длина составляет 138 километров.