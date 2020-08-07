Водителя троллейбуса оштрафовали за лихую езду в Бишкеке От Ислам Розиев - 07 августа 2020 Facebook Twitter VK Telegram WhatsApp 1 min readПресс-служба мэрии Бишкека сообщила «Клоопу», что водителя троллейбуса №17 оштрафовали за нарушения правил дорожного движения.Видео с лихой ездой троллейбуса опубликовали в телеграм-канале «Короче». Facebook VKontakte WhatsAppTweeter ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА В Бишкеке 29 августа почтят память умерших с COVID-19 Бишкекчанин обвинил правоохранителя и депутата в избиении. В милиции считают, что их сотрудник разнимал драку «Аэрофлот» отменил все рейсы в Бишкек до 31 августа