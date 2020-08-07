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Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила «Клоопу», что водителя троллейбуса №17 оштрафовали за нарушения правил дорожного движения.

Видео с лихой ездой троллейбуса опубликовали в телеграм-канале «Короче».

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