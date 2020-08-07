Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге 6 августа в Женеве сообщил, что уже шесть вакцин от COVID-19 находятся на третьей фазе клинических испытаний. Все они успешно прошли две предыдущих стадии и теперь впервые будут вводиться здоровым людям.

По словам представителя ВОЗ Майка Райна, это делается для того, чтобы узнать, обеспечивает ли вакцина защиту организма от инфекции.

«Но третья фаза клинических испытаний не означает, что вакцина уже почти готова. Сейчас её будут испытывать на здоровых людях и это только начало», — сказал он.

На сегодняшний день в мире имеется более 160 вакцин, которые находятся на ранней стадии разработки. По словам Райна, предыдущие две фазы клинических исследований касались обеспечения того, чтобы вакцина вызывала иммунный ответ у человеческого организма.

Вакцины, как правило, требуют годы исследований и испытаний, прежде чем будут полностью готовы к использованию медиками.

По ссылке можно посмотреть результаты испытания вакцин от коронавируса, которые сейчас проводятся во всём мире.

Всего в клинических испытаниях по всему миру находится 28 вакцин против коронавируса.

На сегодняшний день во всём мире известно уже о более 19 млн заражённых коронавирусом. Смертей более 700 тысяч.

«Коронавирус не обошел стороной ни одну страну. Серьезно пострадали все государства, как с низким, средним, так и с высоким уровнем доходов», — отметил глава ВОЗ.

В Кыргызстане на 7 августа зафиксировано уже 39 162 заражённых COVID-19. Умерших уже 1451.