По данным минздрава, на 7 августа в Кыргызстане скончались 4 человека с подтвержденным COVID-19 и внебольничной пневмонией.

По одному случаю летального исхода зафиксировано в Ошской, Джалал-Абадской, Таласской и Нарынской областях.

За все время пандемии, в стране умерли 1 451 пациент с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Ранее 30 июля в Кыргызстане провели траур по умерших за время пандемии. Согласно данным минздрава, на 7 августа по стране выявили 39 162 случая заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии.

За время пандемии по республике с выздоровлением выписали 30 764 пациента с COVID-19 и пневмонией.