Депутатка парламента Ирина Карамушкина сообщила на своей странице в фейсбуке, что бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев передал обращение после из СИЗО ГКНБ. Карамушкина с коллегами ходила на свидание к нему 7 августа.

Он заявил, что «будет держаться и готов хоть 30 лет сидеть, но уверен, что никакой намеренный ущерб стране и народу он не нанес». По словам Атамбаева, его задачей было показать, что нужно делать, чтоб развивать страну, чтобы быть в ногу со временем.

«Поэтому были нужны биометрия, цифровизация и новые кардинальные реформы в системе управления, которые, к сожалению я не успел до конца осуществить. Надеялся, что это продолжит Сооронбай Жээнбеков, но тот выбрал другой путь, устранив своего сопартийца, наставника. Значит, это было угодно Богу, что только так разобрались кто враг, а кто друг», — цитирует его Карамушкина.

Атамбаев заявил, что не сожалеет, что просидел этот год в камере один, потому что «только так открываются глаза на многие вещи и ситуации, на которые раньше не обращал внимания». Он отметил, что больше стал ценить родных, близких и тех граждан, которые, «не смотря на все притеснения и запугивания со стороны власти, остались верны».

«Надеялся, что власть всё-таки “тормознёт” и вернётся к более цивилизованным и прогрессивным методам руководства и развитием страной, но никаких изменений к лучшему не видит никто. […] Перед выборами надо хорошо подумать:”Что потом? Как будет жить страна, сможем ли вместе подниматься, останется ли хоть какое-то доверие к власти?”» – отметил бывший глава государства.

По его словам, народ стал меняться – теперь граждане не просто равнодушные наблюдатели — они требуют от власти законных решений.

Карамушкина также написала, что Атамбаев «верит в какие-то человеческие качества» Жээнбекова и настаивает, что для «сохранения мира и народа надо уметь двигаться вперёд даже с теми, кто тебя предал».

Уважаемые друзья и все сочувствующие! Сегодня были на свидании в СИЗО ГКНБ с Алмазбек Шаршеновичем Атамбаевым. Он… Publicerat av Irina Karamushkina Fredag 7 augusti 2020

События в селе Кой-Таш

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа 2019 года после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области. Тогда при штурме погиб один спецназовец и пострадали около сотни человек.

Силовики пошли на штурм после того, как Атамбаев трижды не пришел на допрос по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Атамбаева должны были допрашивать в качестве свидетеля, но после задержания его статус изменился, и он стал подозреваемым.

В первый день штурма, 7 августа, сторонники Атамбаева взяли в плен шестерых сотрудников ГКНБ, которые проводили там спецоперацию. После ареста Атамбаева власти возбудили несколько уголовных дел по статьям «Организация массовых беспорядков», «Захват заложника», «Убийство» и «Покушение на убийство», где бывший президент проходит как обвиняемый.

В деле по Кой-Ташу обвиняемыми также проходят депутаты СПДК Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова.

Атамбаев несколько раз отказывался от участия в заседаниях суда. В октябре он также заявил, что не будет принимать участие в суде по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева, потому что «все происходящее незаконно».

Несмотря на это, его приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.