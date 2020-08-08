Пресс-служба мэрии города Бишкек сообщила 7 августа, о снятии всех 12 санитарно-контрольных постов на въездах и выездах из столицы. Соответствующий приказ подписал глава комиссии по Гражданской защите и вице-мэр столицы Азиз Алымкулов.

По данным мэрии, на снятых карантинных постах работали 24 сотрудника дорожной милиции, по 40 сотрудников военной службы внутренней безопасности и полка спецназначения МВД, а также по 24 служащих из МЧС и минздрава. Они проверяли въезжающих на наличие симптомов коронавируса.

«Дорогие горожане! Просим оставаться дома и не передвигаться без острой необходимости. Вирус – в стране, он очень опасен. Берегите себя и своих близких!» — пишет пресс-служба мэрии.

Это не первое послабление эпидемиологических норм в Кыргызстане за последнюю неделю. Ранее санитарно-карантинные посты были сняты при въезде и выезде из Иссык-Кульской области на участках «Ак-Кеме» и «Кызыл-Омпол». Такое решение 5 августа принял Оперативный штаб области.

Тогда полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев сказал, что работу санитарно-карантинных служб на экологических постах могут возобновить при необходимости.

«На постах по очереди дежурят медики и сотрудники райадминистраций и мэрий. Необходимо снять эти посты и отправить всех по рабочим местам. У нас уже отработан алгоритм, в случае необходимости можем возобновить работу постов», — сказал он.

Кроме этого областной штаб разрешил возобновить перевозку пассажиров между регионами при соблюдении «жестких» санитарно-гигиенических правил. Движение общественного транспорта между областями было остановлено решением Республиканского штаба 9 июля.

При этом столичные власти с 3 августа продлили работу общественного транспорта, движение которого было ограничено внутри города.

Ограничения на работу транспорта и других видов деятельности власти ввели повторно в июле после ухудшения ситуации в столице. Тогда большая часть случаев заражения фиксировалась в Бишкеке из-за чего больницы быстро переполнились. Чтобы разгрузить больницы, власти открыли дневные и ночные стационары.

По данным минздрава на 8 августа, за сутки было зарегистрировано 425 новых случаев инфицирования COVID-19, из них в Бишкеке – 124.

За весь период пандемии зафиксировано более 39 тысяч пациентов с коронавирусом и пневмонией, при этом на Бишкек приходится более 16 тысяч случаев заражения. Всего в стране умерли 1460 человек с коронавирусом и пневмонией.