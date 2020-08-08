Мэрия Бишкека 5 августа сообщила, что на осенне-зимний период будут законсервированы 7 дневных стационаров Бишкека. Такое решение местные власти приняли из-за уменьшения числа поступающих пациентов.

Стационары, которые сейчас не принимают:

В школе «Сейтек»;

В школе № 95 в микрорайоне «Джал»;

В школе № 83;

В школе №81;

В школе №94;

На базе кафе «Арал»;

Ночная лечебница в ресторане «Салтанат» в жилмассиве Кара Жыгач Октябрьского района.

В прежнем штатном режиме остаются работать другие 7 дневных стационаров.

«Все медицинское оборудование, койки и другой инвентарь бережно сохранены, прошли дезинфекцию, кварцевание. Остальные стационары пока работают в штатном режиме, будем следить за динамикой обращений», — сообщает мэрия.

Как отмечают в муниципалитете, число пациентов обращающихся за помощью существенно идёт на спад. Так, по данным мэрии, 4 августа дневные стационары приняли наименьшее за все время количество пациентов – 964. В ночные стационары обратилось всего 173 человека.

За месяц работы дневных стационаров медики приняли 84 тысячи 689 пациентов, в ночные стационары обратилось 8 тысяч 688.

Увеличение числа заражённых и открытие стационаров в Бишкеке

В начале июля, через полтора месяца после отмены режима чрезвычайного положения и снятия жесткого карантина, ситуация в Кыргызстане стала критической — каждый день власти стали объявлять о смертях людей с подтвержденным коронавирусом или внебольничной пневмонией, а количество случаев заражения перевалило за 29 тысяч.

Больницы переполнились буквально за месяц, поэтому правительство Кыргызстана совместно с муниципальными властями открыло дневные и ночные стационары для лечения легкой и средней форм ОРВИ и пневмонии. Одна из целей — разгрузить клиники и оказать медпомощь больным, у которых болезнь пока протекает на ранних стадиях.

Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом впервые сообщил об открытии дневных стационаров в Бишкеке 4 июля. Всего в Бишкеке были открыты 13 дневных и 2 ночных стационаров.

На 8 августа в Кыргызстане зафиксировано уже 39 587 заражённых COVID-19. Умерших с подтверждённым коронавирусом и пневмонией по всей стране уже 1 460.

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