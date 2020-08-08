Правительство Кыргызстана сообщило, что медицинские аппараты, изделия и оборудования поступающие в качестве гумпомощи врачам от волонтёров, не будут облагаться таможенной пошлиной и налогом на добавленную стоимость.

Такой алгоритм будет действовать во время режима чрезвычайной ситуации в стране.

«Это касается медицинских изделий и оборудования как с территорий третьих стран, так и с территорий государств-участников Евразийского экономического союза. Новый алгоритм будет действовать по специальной таможенной процедуре, в соответствии со статьей 253 Таможенного кодекса ЕАЭС», — сообщили в пресс-службе правительства.

Волонтёры и все неравнодушные граждане стали объединяться, чтобы помочь врачам Кыргызстана в борьбе с COVID-19. Они собирают деньги и закупают медицинские оборудования, препараты и СИЗы, которых катастрофически не хватает в больницах и стационарах страны.

На 8 августа в Кыргызстане зафиксировано уже 39 587 случаев заражения COVID-19. Всего в стране умерли 1460 человек с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.