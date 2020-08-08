Главный внештатный пульмонолог минздрава Талант Сооронбаев сообщил 8 августа о том, что в Кыргызстане еще не зафиксирован ни один случай повторного заражения коронавирусом.

«Это говорит о том, что в организме человека уже выработан иммунитет. Также, через две недели после выписки из стационара, пациент безопасен и не является источником заражения», — сказал Сооронбаев.

Однако, по его словам, у многих переболевших коронавирусной инфекцией могут оставаться некоторые симптомы: утомляемость, головные боли, боли в мышцах и другие. Пульмонолог уверяет, что это не является признаками повторного заражения.

«Это восстановление организма, поэтому лечение не требуется. У каждого пациента реабилитация проходит по-разному. Важно соблюдать рекомендации врача. Не занимайтесь самолечением и не верьте недостоверным советам», — просит специалист минздрава.

По его словам, признаки болезни в легких могут сохраниться на месяцы, поэтому даже спустя время они могут быть видны в компьютерной томографии и на рентген-снимке.

«Но если симптомы становятся яркими, и состояние пациента ухудшается, следует обратиться к семейному врачу. Так могут проявляться признаки других заболеваний или же остаточные симптомы коронавируса на других органах: легкие, сердечно-сосудистая система», — отмечает Сооронбаев.

На сегодняшний день в мире официально не подтвержден ни один случай повторного заражения коронавирусом. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что пока «нет доказательств того, что люди, вылечившиеся от COVID-19 и имеющие антитела, защищены от вторичного инфицирования».

По данным минздрава на 8 августа в Кыргызстане зафиксировано 39 587 случаев заражения коронавирусом. Из них 31 281 человек выписан с выздоровлением. Всего в стране умерли 1460 человек с коронавирусом и пневмонией.