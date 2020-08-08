Коалиция против пыток в Кыргызстане сообщила, что Государственная служба исполнения наказаний предоставила некоторые данные о заключённых. Так, согласно полученной информации, из свыше 9 тысяч заключённых ПЦР-тестирование было проведено только 22.

Ранее они обращались к медперсоналу учреждений ГСИН с симптомами коронавируса. По данным ГСИН, результаты ПЦР-тестирования вышли отрицательными.

«Стоит учитывать то, что статистика по COVID-19 и пневмонии объединена и большинство людей умирают от пневмонии при этом имея отрицательный результат на коронавирус. Но, к сожалению, на сегодняшний день провести тестирование всем заключенным не предоставляется возможным из-за нехватки тестов», — подчеркнули в Коалиции против пыток.

Правозащитники отмечают, что в закрытых учреждениях существует огромный риск массового распространения COVID-19.

«Мы призываем правительство оценить степень риска и принять безотлагательные меры для снижения напряжения. Также призываем следственных судей применять альтернативную меру пресечения так как это является первостепенной причиной наполняемости следственных изоляторов», — сообщают правозащитники.

ГСИН утверждает, что ввела особый порядок и всё контролирует

По данным ГСИН, для недопущения распространения COVID-19, в закрытых учреждениях ввели «особый порядок охраны, надзора и допуска на объекты». Так, согласно приказу руководства ГСИН, сотрудники учреждений должны требовать справку с результатами теста ПЦР у всех, кто хочет попасть на встречу с заключёнными.

Однако адвокаты жалуются, что даже со справкой об отрицательном результате тестирования, их не пускают к подзащитным.

«Адвокат Улан Сейитбеков 6 августа сообщил, что адвокаты не могут попасть к своим подзащитным в СИЗО даже с ПЦР справкой об отсутствии COVID-19 и в СИЗ. Администрация СИЗО Бишкека объяснила причину отказа ссылаясь на приказ руководства ГСИН. Речь идет об одном и том же приказе или о разных пока не ясно», — сообщают в Коалиции против пыток.

ПЦР-тестирование в СИЗО сторонников Атамбаева

В мае ГСИН сообщила, что 7 фигурантам дела о событиях в Кой-Таше в августе 2019 года было проведено ПЦР-тестирование. По словам пресс-секретаря ГСИН Самата Калыкова, решение о проверке фигурантов именно этого дела было принято из-за недостаточного количества тестов для проверки всех заключенных.

Ранее он утверждал, что «отдельные лица» подозревают фигурантов дела по Кой-Ташским событиям в том, что они заражены COVID-19.

«То что, говорят, что в ГСИН есть коронавирус — не соответствует действительности. Адвокаты и правозащитники пытаются всячески очернить нашу систему. Мы заинтересованы в том, чтобы коронавирус не проник на территорию учреждения», — утверждал Калыков.

В июне тест ПЦР был проведён и главному фигуранту дела, бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву.

ПЦР-тест на коронавирус вышел отрицательным, хотя у Атамбаева выявили двустороннюю пневмонию.