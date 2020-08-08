Свой новый учебный год в сентябре 2020 года школьники Кыргызстана начнут дистанционно — такое решение власти приняли, чтобы обезопасить детей от угрозы заражения коронавирусом. Онлайн-обучение будет длиться всю первую четверть, однако если эпидситуация в стране не улучшится, то власти его продлят.

Ученики всех школ страны ещё с 8 апреля обучаются из дома. Они отучились 4 четверть и вышли на каникулы. Родители, школьники и учителя рассказали «Клоопу» о том, как проходило дистанционное обучение и что с ним не так.

Программа Министерства образования не для всех

Для того, чтобы дистанционное обучение школьников стало возможным, Министерство образования Кыргызстана разработало учебный план, согласно которому ученики могли бы обучаться не выходя из дома.

Обучающую программу ведомство совместно с учителями Кыргызстана записало на видео и загрузило на специально созданные сайты, мобильные приложения, а также уроки транслировались по госканалам.

Однако ученики и их родители столкнулись с тем, что программа дистанционного образования от ведомства подходит не всем — многие школьники Кыргызстана ограничены в доступе к интернету, не имеют гаджетов и телевизора, или не знают как пользоваться специально созданными мобильными приложениями.

Отсутствие или невозможность заплатить за интернет

Эта проблема особенно остро затронула жителей регионов и детей из многодетных семей. Родители и школьники жалуются, что из-за пандемии многие лишились работы и им с трудом удаётся найти деньги на хлеб, не говоря уже о том, чтобы заплатить за услуги связи.

Министерство образования разработало специальный портал, на котором размещены обучающие видео-уроки и вся необходимая литература для школьников.

Майрам Батырова — бабушка пятерых школьников. У неё большая семья и всех тяжело прокормить на одну пенсию. Денег, чтобы заплатить за интернет у неё нет.

«Чтобы прокормить всех, сын ежедневно выходил на подработку на рынок. В данное время работы и денег нет. Государство внукам не дает пособие. Закинуть единицы тяжело, когда нет денег на пропитание», — рассказывает Майрам.

Отсутствие или нехватка гаджетов

Еще одной преградой для дистанционного обучения школьников стало отсутствие необходимых для обучения гаджетов.

Для обучения нужен смартфон или планшет, а ещё лучше, если будет и компьютер. Ребенку необходимо просматривать видео-уроки и читать литературу на сайте.

Процесс дистанционного обучения с помощью ноутбука. Фото: Минобразования Кыргызстана.

Ещё нужна обратная связь с учителем через мессенджеры на смартфоне.

Ученица 9 класса Айдай (имя изменено) из села Бел-Орук Ноокатского района Ошской области рассказывает, что её семье пришлось отказать себе во многом, чтобы купить телефон для обучения.

«У меня телефона даже не было. Родители купили для онлайн-обучения. Мы бедная семья и для отца купить мне телефон и каждый раз пополнять его баланс очень тяжело. Сейчас папа безработный, а раньше занимался куплей-продажей скота. Многим моим друзьям родители не в состоянии купить телефон. Я плохо разбираюсь в телефоне», — говорит Айдай.

Нет телевизора или непонятные видео-уроки

Телеурок. Фото: Минобразования Кыргызстана.

Обучающие видео-уроки транслировались каждое утро по некоторым госканалам. Однако здесь, по словам родителей и школьников, есть много неудобств. Вот основные из них:

Нет телевизора;

Частое отключение электричества;

Программа по телевизору не соответствует школьной программе;

Обучающий материал непонятен;

Уроки для детей разных классов начинаются в одно и то же время;

Ученики не успевают освоить материал.

По словам Айдай, смотреть видео-уроки по телевизору просто невозможно — уроки для её младшего и старшего братьев идут в одно и то же время на разных каналах.

«У старшего и младшего братьев уроки начинаются в одно время, а телевизор у нас один. Не хватает его на всех, поэтому старший брат пользуется ютубом. Но на ютуб уроки загружают спустя 3-4 часа после эфира на телевидении», — говорит она.

Процесс обучения по телеурокам. Фото: Минобразования Кыргызстана.

Нурия — мама двух школьников из села Орнок Ноокатского района Ошской области. Она рассказывает, что её дети не успевают освоить материал, который идёт по телевизору.

«Моим детям очень трудно, так как по телевизору уроки идут быстро. Особенно младший ребенок. Плохая связь не позволяет вновь посмотреть уроки. Не знаю, как справляются многодетные семьи», — говорит она.

Нурия как и многи родители, жалуется, что после таких обучающих видео по телевизору необходимо заново объяснять этот же материал ребёнку.

Сложно пользоваться мобильным приложением

В некоторых школах, в частности в городских, учителя сами разрабатывают учебную программу для школьников. Обычно учителя заранее спрашивают у родителей имеются ли у детей необходимые гаджеты и доступ в интернет.

Есть несколько платформ, на которых учителя проводят обучение и коммуницируют с учениками, это: Zoom, Google Classroom, Telegram и WhatsApp.

Кызжибек Сыргаева — мама ученика третьего класса из Бишкека. Она говорит, что очень много времени ушло на то, чтобы освоить мобильное приложение, на котором теперь проводятся все уроки.

«У нас в классе 44 ученика, только половина смогла открыть аккаунт и свой личный кабинет в Google Classroom. Родители сами друг-другу помогают. Записывают видео, в котором объясняют, как пользоваться приложением», — рассказывает она.

Сложности заключаются и в том, что существующие приложения для обучения просто не работают.

Мобильное приложение от сотового оператора Megacom.

Мама школьника из Бишкека Зухра говорит, что когда началось дистанционное обучение, она не смогла воспользоваться мобильными приложениями, которые были разработаны для обучения. Не всегда работают даже те приложения, которые создали мобильные операторы.

«Да не работает ничего, сплошные новости. “Мегаком”, “О!”, “Билайн” — всё платное, ничего бесплатного нет, хотя идёт реклама, что всё бесплатно. Ни один сайт толком не работает оффлайн. Онлайн тоже еле доступен. Приложение «МЕГА24» не открывается. Интернет выдает, что сайт не существует. Как это всё понимать?» — говорит Зухра.

Неготовность учителей к новому формату

Учителя рассказывают, что не были готовы к онлайн-обучению школьников — власти внезапно приняли решение о переводе всех учеников на дистанционное образование и не дали достаточно времени на подготовку. Обучение учителей прошло дистанционно за одну неделю и, после этого, не успев освоить новую программу и новые приложения, учителям пришлось сразу приступить к работе.

Онлайн-тренинг для учителей. Фото: Минобразования Кыргызстана.

«Было сложно, но сейчас нас уже консультируют по вопросам обучения. В каждом городе образовательные учреждения устраивают отдельные онлайн-встречи для учителей. Спрашивают, где учитель испытывает трудности, что не понимает», — рассказывает учительница из Оша Наргиза.

По её словам, проблема больше заключается в том, что не все ученики могут присутствовать на онлайн-занятиях из-за отсутствия гаджетов, связи и семейных проблем. А из тех, кто присутствует, лишь малый процент осваивает материал.

«При онлайн-обучении уроки недостаточно понятны ученикам. Например, каждый ученик по разному воспринимает. Уроки не так доходчиво объясняются, как в школе. Максимум 10 учеников активно участвуют, а остальные присылают [по смс] только то, что написали. Словарный запас учеников не обогащается, а когда обучаешь в школе, идет обсуждение с учениками и легче объяснить им. Ученики звонят и спрашивают, когда откроются школы, говорят, что скучают по школе», — говорит Наргиза.

О схожих проблемах рассказала и учительница Аида (имя изменено). Она жалуется на сложности, с которыми ей пришлось столкнуться во время дистанционного обучения. По её словам, ученики просто не готовы обучаться онлайн.

«Люди к этому не готовы. Я не верю, что дети, которые в принципе не учатся в школе, воспользуются онлайн-обучением», — говорит учительница.

Она также отмечает, что многим ученикам обстоятельства не позволяют получать образование дистанционно.

«Меньше половины класса присутствуют на уроке, остальным не позволяют их условия и возможности. Например, у одного ученика отец умер. Его мама работала в школе техничкой и еле сводит концы с концами. Звоню ученикам, а у большинства телефоны отключены. Я не знаю, как сделать так, чтобы они присутствовали на уроке», — рассказала учительница.

В целом все хорошо, но есть сложности

Однако министр образования и науки Каныбек Исаков считает, что дистанционное обучение началось хорошо, но есть и проблемы.

Министр образования Каныбек Исаков (посередине на фотографии расположенной в левом верхнем углу) проводит онлайн совещание с руководителями городских и районных отделов образования. Фото: Минобразования Кыргызстана.

«Существуют сложности по организации обратной связи с учащимися в районах с низкой скоростью мобильного интернета, отсутствия информационно-коммуникативной компетенции у некоторых учителей, наличие семей без телевизора», — говорится в сообщении минобраза.

По его словам, проблемы семей, у которых нет телевизора и смартфона, решаются с помощью местных властей и спонсоров. Также ведутся переговоры с мобильными операторами по улучшению доступа в интернет.

Замминистра образования и науки Надира Джусупбекова 21 июля говорила, что ведомство уже начало съёмки видеоуроков на весь предстоящий учебный год. Планируется снять более 7 тысяч часов новых видеоуроков.

А для того, чтобы они были записаны качественно, минобразования планирует серию тренингов для педагогов и тех, кто занят в съемках уроков.

Также министерство в августе проводит повышение компьютерной грамотности учителей, чтобы они могли эффективно работать во время дистанционного обучения.

Джусупбекова отметила, что в некоторых регионах могут открыться школы, если эпидемиологическая ситуация улучшится.

При этом, президент страны Сооронбай Жээнбеков положительно отозвался о дистанционном обучении, заявив, что пандемия ускорила процесс цифровизации образования, который и так был запланирован. Однако президент выступил за то, чтобы первоклассников обучали традиционным способом.

«Думаю, что дистанционно обучать первоклашек будет трудно как для учителей, так и для родителей. Поэтому этот вопрос сейчас рассматривается соответствующими органами. В целом процесс цифровизации сферы образования будет продолжен», — заявил он.

Преграды для онлайн-обучения

Исследовательницы «Школы Данных» и «Городских инициатив» провели опрос среди 338 учителей и 1324 учеников Кыргызстана. Результаты анкетирования показали, что многие кыргызстанцы столкнулись с проблемами, о которых говорили герои «Клоопа». Вот основные из них: неподготовленность учителей, нехватка гаджетов у школьников, плохая связь или её отсутствие, непонимание видеоматериала. Всё это стало большой преградой к получению качественного и полноценного образования, в особенности в регионах и отдалённых уголках страны.

Вот основные выводы, которые сделали исследовательницы после опроса:

70% учителей в школах не были подготовлены и не получили консультаций и тренингов, о которых говорит минобразования;

Одной из самых больших преград, как для учителей, так и для детей, был технический аспект — слабый интернет или его полное отсутствие, а также нехватка мобильных устройств для выхода в интернет;

Роль родителей во время онлайн-обучения оказалась центральной в образовании школьников.

«С самого начала онлайн-обучения учителям пришлось нелегко. Дополнительных тренингов, обучающих мастер-классов по обзору технологий онлайн-обучения не было организовано. Ученики не могли выйти на связь и было невозможно понять их эмоциональное состояние, чтобы оценить их трудоспособность», — говорится в исследовании.

По данным исследования, школьники часто пропускали онлайн-занятия. Причины пропуска: технические неполадки с интернетом или его полное отсутствие, а также домашние заботы, которые легли на плечи детей в период карантина.

Опрос выявил, что у учеников всех классов, без исключения, были проблемы с пониманием уроков по изучению языков: английский, русский, кыргызский.

Большинство учеников и учителей отмечали в опросе своё желание вернуться обратно в школу. Ученики писали, что сильно соскучились по своим друзьям.

«Часто встречались фразы «лучше учиться в школе», «я не хочу онлайн-школу», или «лучше бы не было онлайн-уроков». Мы изучили, что это сильно повлияло на эмоциональное состояние учеников. Большинство из них испытывали чувство тревоги, грусти и злости с начала пандемии коронавируса», — пишут исследовательницы.

Провал образования по всему миру

Такие проблемы с дистанционным обучение возникают не только в Кыргызстане, но и в других странах. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил в начале августа, что пандемия коронавируса привела к крупнейшему в современной истории провалу в системе образования по всему миру.

По состоянию на середину июля школы были закрыты в более чем 160 странах, что затронуло около миллиарда учащихся. Около 40 миллионов детей во всем мире не имели возможности учиться в критически важный дошкольный год. Родители, особенно женщины, были вынуждены взять на себя тяжелое бремя ухода за детьми и обучения их на дому.

«Несмотря на проведение уроков по радио, телевидению и в интернете, а также на все усилия учителей и родителей, многие ученики по-прежнему остаются вне досягаемости. Учащиеся с ограниченными возможностями, представители меньшинств и малообеспеченных общин, беженцы, а также жители отдаленных районов подвергаются наибольшему риску безнадежно отстать в обучении», — заявил он.

Поэтому он призывает все страны открывать школы, как только удастся контролировать количество зараженией коронавирусом. Также ООН призывает страны выделять больше денег на образование и обеспечить доступ к обучению всем группам населения. Гутерреш заявил, что нынешняя ситуация дает человечеству возможность переосмыслить педагогические методы и принципы и создать качественные программы дистанционного образования.

Соавтор: Саадат Тологонова.

Редактура: Анна Капушенко.