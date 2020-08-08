Полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев сообщил об уходе со своего поста 8 августа. По его словам, такое решение он принял, чтобы участвовать в предстоящих парламентских выборах осенью 2020 года.

«Я посчитал нужным продолжить свою политическую деятельность в законодательной ветви власти и решил баллотироваться в депутаты на выборах в парламент», — пишет в своем обращении Жылкыбаев.

В своем обращении Жылкыбаев также поблагодарил руководство страны, бывших коллег и жителей Ошского региона за «поддержку и гостеприимство».

От какой партии будет выступать бывший полпред пока неизвестно. Жылкыбаев возглавлял Ошскую область с июля 2018 года, а до этого он год был полпредом правительства в Иссык-Кульской области.

Парламентские выборы-2020

Парламентские выборы пройдут 4 октября. На 9 июля в ЦИКе для участия в предвыборной гонке зарегистрировались 44 партии. Однако не все партии смогут принять реальное участие в выборах из-за избирательного залога в 5 млн сомов.

Решение властей о проведении парламентских выборов осенью вызвало общественный резонанс. Многие считают, что нужно перенаправить деньги, выделенные на выборы, на покупку лекарств, СИЗов для врачей и аппаратов, необходимых в борьбе с пандемией COVID-19.

За перенос выборов выступали активисты, некоторые партии и депутаты. Однако в интервью «Биринчи радио» президент Сооронбай Жээнбеков сообщил, что выборы не будут переносить.

Все расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов, покрывают средства из госбюджета.

Изначально на проведение выборов планировалось выделить 732 миллиона сомов. Однако позже ЦИК сообщил, что провёл «оптимизацию расходов на проведение выборов» и снизил затраты до 446 миллионов 900 тысяч сомов.

В ЦИК сообщили, что 60 миллионов сомов выделят на обеспечение санитарно-эпидемиологических норм.