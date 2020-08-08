Начальник управления ГНС по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС по Чуйской и Таласской областям Майрамбек Молдобеков скончался от пневмонии в возрасте 52 лет.

«Руководство и коллектив Государственной налоговой службы выражают соболезнования близким и родным Майрамбека Молдобекова, разделяют боль и горечь невосполнимой утраты», — пишет пресс-служба ГНС.

Налоговая служба приводит краткую биографию покойного.

Молдобеков родился в 1968 году в Таласском районе Таласской области.

В 1989 году он стал лаборантом во Фрунзенском политехническом институте.

В 1992-1993 годах Молдобеков работал контролером на Фрунзенской табачной фабрике, а в 1994 году окончил Кыргызский государственный национальный институт,

В 1996-1999 годах служил в рядах МВД, а затем два года был заместителем начальника управления соцзащиты населения Первомайского района Бишкека.

В 2001-2008 годах возглавлял комбинат благоустройства Первомайской райадминистрации столицы.

С 2009 по 2012 год был замначальника налогового управления по Октябрьскому району, затем год работал помощником губернатора Иссык-Кульской области.

В 2012-2018 годах возглавлял управление налоговой службы по городу Каракол, а в 2019 замещал начальника управления ГНС по Октябрьскому району.

С 2019 года он был начальником управления ГНС по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС по Чуйской и Таласской областям.

У Майрамбека Молдобекова остались дочь и два сына.