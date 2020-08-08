Профессор, микрохирург Мырзабек Матеев скончался 8 августа от пневмонии в возрасте 61 года.

«Коллектив Национального госпиталя выражает глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной вследствие перенесенной пневмонии, своего уважаемого коллеги, профессора Матеева Мырзабека Асыпбековича», — сообщили его коллеги.

Коллектив Нацгоспиталя приводит краткую биографию покойного.

Мырзабек Матеев родился в 1959 году в городе Кара-Балта. После окончания средней школы в 1976 году поступил на лечебный факультет Кыргызского Государственного медицинского института, который окончил в 1982 году.

С 1982 года по 1983 год прошел курс обучения в интернатуре по специальности «хирургия» на базе отделения портальной гипертензии Республиканской клинической больницы.

С 1983 года по 1985 год прошел полный курс обучения в клинической ординатуре по специальности «микрохирургия» на базе отдела микрохирургии Всесоюзного научного центра хирургии АМН СССР в г. Москве.

С 1985 года М. А .Матеев работает в отделении микрохирургии и активно внедряет метод микрохирургии в практику и на основе клинического опыта.

В 1989 году защитил диссертационную работу на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме: «Использование трансплантации васкуляризированных тканевых лоскутов в лечении хронического остеомиелита» (Бишкек).

В 1998 году М.А. Матеев защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук по теме «Микрохирургическая пластика обширных дефектов мягких тканей и костей» (Москва).

С 1994 года и практически до окончания своего жизненного пути работал заведующим отделением пластической реконструктивной микрохирургии и хирургии кисти Национального госпиталя при минздраве.

Мырзабек Матеев являлся профессором кафедры хирургии Кыргызско-Российского славянского университета, профессором кафедры новых технологий КГМИ повышения квалификации и переподготовки кадров, членом экспертной комиссии Национальной аттестационной комиссии АН КР.

Матеев — автор нескольких десятков научных работ, в том числе и монографий, рацпредложений и изобретений, участвовал в работе многих международных конгрессов в Европе и Азии, имеет сертификаты международного стандарта.

М. А. Матеев был членом Международной Ассоциации Микрохирургов Европы (E.F.S.M). и Международного Совета по хирургии кисти, активно внедрял метод микрохирургии в различные сферы хирургии.

Так, впервые в Кыргызстане Матеевым разработаны и внедрены в клиническую практику методы замещения дефектов после иссечения опухолей, лечения врожденных ложных суставов, микрохирургическая пластика ожоговых деформаций, пластика остеомиелитических костных полостей с использованием метода микрохирургии.

Ряд разработок являются признанными приоритетными методиками в области реконструктивной микрохирургии и опубликованы во многих международных журналах, таких, как Hand Surgery, Plastic Microsurgery, Journal of Reconstructive Microsurgery и многих других.

«На многих Международных конгрессах профессор неоднократно участвовал в качестве докладчика по проблемам пластической микрохирургии. Он читал лекции на английском языке наравне с ведущими учеными мира. Светлая память об этом великом человеке, друге, коллеге и учителе навсегда останется в наших сердцах!» — сообщили коллеги профессора.