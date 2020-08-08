Республиканский штаб сообщил, что за последние сутки коронавирус выявили у 10 медиков.

Больше всего медработников заразилось в Баткенской области — 3 человека. В городе Ош два новых заражения среди медиков.

В Бишкеке, а также в Чуйской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Нарынской областях выявили по одному зараженному медработнику.

При этом из больниц выписаны 12 медработников, а из домашней изоляции отпущены 60 медиков.

Всего за весь период пандемии в Кыргызстане заразились 2 938 медиков, 2 097 из которых выздоровели.

«Около половины инфицированных сотрудников организаций здравоохранения составил средний медперсонал: помощники санврачей и эпидемиологов, лаборанты, медсестры», — рассказала на брифинге 3 августа глава управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.