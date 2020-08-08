По данным Республиканского штаба, за минувшие сутки в Кыргызстане умерли 9 человек с подтвержденным COVID-19 и внебольничной пневмонией.

В Бишкеке скончалось больше всего пациентов — 4 человека. В Баткенской области умерли два человека.

По одному случаю летального исхода зафиксировано в Ошской, Иссык-Кульской и Нарынской областях.

За все время пандемии, в стране умерли 1 460 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Ранее 30 июля в Кыргызстане провели траур по умершим за время пандемии. А 29 августа мэрия Бишкека планирует провести акцию «Свеча памяти».

Согласно данным минздрава, на 8 августа по стране выявили 39 587 случаев заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии.

За время пандемии по республике с выздоровлением выписали 31 281 пациента с COVID-19 и пневмонией.