По данным Республиканского штаба, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 425 человек с учетом внебольничной пневмонии:
- Бишкек – 124;
- Джалал-Абадская область – 78;
- Ошская область – 47;
- Баткенская область – 45;
- Иссык-Кульская область – 41;
- Чуйская область – 36;
- Ош – 31;
- Нарынская область – 16;
- Таласская область – 7.
Всего за время пандемии в Кыргызстане зафиксировали 39 587 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За сутки с выздоровлением от коронавируса и пневмонии выписали 517 человек:
- Бишкек – 142;
- Ошская область – 87;
- Чуйская область – 53;
- Иссык-Кульская область – 50;
- Ош – 49;
- Джалал-Абадская область – 48;
- Баткенская область – 45;
- Таласская область – 24;
- Нарынская область – 19.
По данным минздрава, всего с начала пандемии в стационарах страны и на домашней изоляции выздоровел 31 281 человек.
Среди медработников за сутки выявили 10 новых случаев заражения COVID-19. Из стационаров и домашней изоляции за сутки с выздоровлением выписали 72 медработника.
Всего среди медработников зарегистрировано 2 938 случаев заражения коронавирусом, из них 2 097 медиков выписали с выздоровлением.
За прошедшие сутки минздрав зарегистрировал 9 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.
Всего с начала эпидемии коронавируса в стране скончались 1 460 человек с коронавирусом и пневмонией.
Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».