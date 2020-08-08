По данным Республиканского штаба, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 425 человек с учетом внебольничной пневмонии:

Бишкек – 124;

Джалал-Абадская область – 78;

Ошская область – 47;

Баткенская область – 45;

Иссык-Кульская область – 41;

Чуйская область – 36;

Ош – 31;

Нарынская область – 16;

Таласская область – 7.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зафиксировали 39 587 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки с выздоровлением от коронавируса и пневмонии выписали 517 человек:

Бишкек – 142;

Ошская область – 87;

Чуйская область – 53;

Иссык-Кульская область – 50;

Ош – 49;

Джалал-Абадская область – 48;

Баткенская область – 45;

Таласская область – 24;

Нарынская область – 19.

По данным минздрава, всего с начала пандемии в стационарах страны и на домашней изоляции выздоровел 31 281 человек.

Среди медработников за сутки выявили 10 новых случаев заражения COVID-19. Из стационаров и домашней изоляции за сутки с выздоровлением выписали 72 медработника.

Всего среди медработников зарегистрировано 2 938 случаев заражения коронавирусом, из них 2 097 медиков выписали с выздоровлением.

За прошедшие сутки минздрав зарегистрировал 9 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Всего с начала эпидемии коронавируса в стране скончались 1 460 человек с коронавирусом и пневмонией.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».