Республиканский штаб сообщил о новых алгоритмах, которые были разработаны для всех прилетающих в аэропорты Кыргызстана. Теперь пассажирам будет разрешено не находиться в обсервации после прилёта и не сдавать тест ПЦР. Такое решение, по информации штаба, было принято из-за уменьшения числа завозных случаев среди заражённых COVID-19.

«Вирус начал циркулировать внутри страны, а среди приезжих выявляются единичные случаи, поэтому были разработаны новые алгоритмы. ПЦР анализ по прилету не проводится, на обсервацию не берут. Пассажиры заполняют анкету, устанавливают мобильное приложение и отпускаются домой», — сообщили в штабе.

Что за приложение?

Вероятно, речь идет о приложении STOP COVID-19 KG, которое разработали программисты Госкомитета инфотехнологий и связи по поручению Республиканского штаба. Все персональные данные, введенные в приложении, передаются на специальный веб-сайт, к которому есть доступ «только у уполномоченных лиц».

«Приложение устанавливается на телефон с добровольного согласия гражданина, который подписывает соответствующее обязательство на период нахождения в карантине», — сообщал штаб.

В штабе отмечалии, что с помощью приложения пользователи могут сообщить медработникам о состоянии своего здоровья, и воспользоваться экстренной кнопкой SOS в случае его ухудшения. Врачи также могут удаленно следить за пациентом и показателями его здоровья, «что позволит уменьшить нагрузку на врачей».

Мы изучили это приложение и рассказали, почему оно может быть опасным для пользователей.

На 9 августа в Кыргызстане зафиксировано уже 39 919 заражённых COVID-19. Умерших с подтверждённым коронавирусом и пневмонией по всей стране уже 1 468.