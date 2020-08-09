В конце июля родителям школьников стала поступать рассылка от учителей в мессенджере Whatsapp. В сообщении говорилось, что родители должны предоставить полную информацию о заражённых коронавирусом членов семьи ученика.

«Данная информация необходима мэрии города Бишкек, чтобы определить будем ли мы продолжать обучение дистанционно или вернёмся в школу», — говорилось в сообщении.

«Это личная информация»

Однако большинство родителей были возмущены таким решением от местной власти. Многие отмечали, что руководство школ и местные власти не должны требовать данные о зараженных, потому что такая информация «должна быть конфиденциальной».

«Учителя должны были предоставить информацию с указанием фамилии, имени ребенка, с указанием фамилии, имени и отчества родителей, родственников, которые переболели коронавирусом или пневмонией, в каких стационарах лечились и т. д. У меня в школе это вызвало большое негодование со стороны родителей. И плюс, это большая и объемная работа», — сообщила директор школы №48 Татьяна Роткина на встрече вице-мэра Бишкека с директорами школ Первомайского района.

По её словам, руководство школ опасается «проблем», которые могут появиться из-за использования персональных данных при сборе информации о заражённых членах семьи учеников.



Другие родители сообщали, что не знают могли ли они переболеть коронавирусом, так как они не сдавали анализы на Covid-19.

«Мы сами не знаем переболели ли мы коронавирусом или нет. А анализы могут выйти отрицательными, даже если ты был заражен. Мы анализы не сдавали, я не знаю как отвечать им на вопросы», — сообщила «Клоопу» родительница из Бишкека Айнура (имя изменено).

Что говорят в мэрии

В мэрии говорят, что такое поручение руководствам школ они не давали, а инициаторами сбора информации о заболевших были районные администрации.

Заместитель акима Ленинского района Чынасыл Чыныбаев сообщил в интервью Kaktus.Media, что собирать информацию о заражённых членах семьи школьников им поручил республиканский и городской штаб.

«Мы знаем, что сейчас в каждых школе и в каждом классе есть группы WhatsApp. Мы попросили, чтобы классные руководители спрашивали в этих группах у родителей, есть ли в их семьях заболевшие или нуждающиеся в лечении», — рассказал он.

По словам Чыныбаева, такая информация собиралась исключительно «в целях оказания своевременной помощи в случаях выявления заражённых».

«Даже если 30% из 100% болеющих сообщат об этом, мы сможем им помочь. Возможно, у них нет возможности получить лечение или они не знают, куда обращаться, тогда мы им можем помочь. Например, нам сообщат, что у человека уже тяжелое дыхание или еще что-то, мы сможем отправить к нему мобильную бригаду или помочь с госпитализацией. Мы хотим выявить больше людей, которые болеют, и спасти больше жизней», — отметил Чыныбаев.

Дистанционное обучение

Ученики всех школ Кыргызстана ещё с 8 апреля обучаются из дома. Такое решение власти приняли, чтобы обезопасить детей от угрозы заражения коронавирусом.

Школьники уже отучились 4 четверть и вышли на каникулы. В сентябре нового учебного года они продолжат обучение из дома.

Власти сообщают, что если эпидситуация в стране не улучшится, то в школах придётся продлить дистанционное обучение.

На 9 августа в Кыргызстане зафиксировано уже 39 919 случаев заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии.

За время пандемии по республике с выздоровлением выписали 31 822 пациента с COVID-19 и пневмонией. Скончались – 1 468.

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