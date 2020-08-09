В стране множество заболевших пневмонией, а власти требуют от граждан носить маски для защиты от «опасной пыли».

Туркменистан до сих пор официально не признал ни одного случая заражения коронавирусом. Еще в марте власти страны запретили журналистам употреблять само слово «коронавирус» в публикациях, а президент Гурбангулы Бердымухамедов советовал согражданам лечиться от всех вирусов народными средствами.

Летом правительство страны потребовало от граждан носить маски, но вовсе не из-за коронавируса, а по причине присутствия в воздухе «опасной пыли». Редкие голоса, прорывающиеся из одной из самых закрытых стран мира, сообщают о переполненных больницах и многочисленных умерших, но делегация ВОЗ коронавируса в стране не увидела – ее пустили только в те больницы, куда планировали заранее. Vласть рассказывает о ситуации в Туркменистане.

Опасная пыль, токсичный ветер

Риторика властей Туркменистана минувшей весной была похожа на заявления таджикских соседей – вируса в стране нет, а в целом он не так опасен. Президент Бердымухамедов советовал гражданам защищаться от вирусов старинным народным средством – дымом гармалы. Он аргументировал это тем, что на протяжении тысячелетий предки туркмен создали национальные методы борьбы с вредными привычками и профилактики различных инфекционных заболеваний. Кроме гармалы Бердымухамедов рекомендовал населению употребление трав и лапши с перцем.

Всю весну туркменское правительство вводило и продлевало карантинные ограничения, при этом не признавая, что коронавирус в стране есть. Параллельно оно активно противилось визиту Всемирной организации здравоохранения, которая должна была осмотреть больницы и определить план взаимодействия с туркменским Минздравом.

В начале июля проблемы с логистикой в условиях пандемии, на которые ссылались туркменские власти в течение четырех месяцев, отказывая миссии ВОЗ во въезде в страну, разрешились в одночасье. Туркменские власти сами отправили самолет за медиками. Работа делегации, в состав которой вошли пять экспертов, продлилась 10 дней. Но встретиться с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым или его министрами представителям ВОЗ не удалось: в день приезда делегации президент внезапно ушел в отпуск сам и отправил туда же правительство – до 6 августа.

«Исчезнуть из информационного пространства в ответственный момент – фирменный стиль президента. Уже 7 июля весь Ашхабад надел медицинские маски, за ношение которых еще не так давно людей просто штрафовали. Теперь же начали штрафовать продавцов и водителей общественного транспорта за отсутствие масок. Значит ли это, что Бердымухамедов признал угрозу коронавируса? Ничего подобного! Власти объясняют обязательность ношения масок… повышенным содержанием в воздухе пыли и других веществ», – рассказал туркменский эксперт Сердар Айтаков.

Об опасной пыли Минздрав Туркменистана предупредил сограждан прямо перед визитом делегации ВОЗ. Сообщалось, что микрочастицы пыли способны вызвать «необратимые изменения в легких». Государственное информагентство «Туркменистан сегодня» сообщило читателям, что в дни Курбан-байрама «в связи с повышенным содержанием в воздухе вредных для здоровья пылевых частиц рекомендуем использовать медицинские маски, сохранять безопасную дистанцию в 2 метра, а также, ограничив массовые мероприятия в дни празднования Курбан байрамы, отмечать его дома».

По другой версии властей, коронавирус, если он все-таки в стране и обнаружится, могло занести в страну ветрами с Аральского моря (расположено между Казахстаном и Узбекистаном). В частности, на сайте туркменского МИДа опубликован пресс-релиз, в котором объясняется, что «многолетние исследования туркменских медиков, экологов, специалистов в области гидрометерологии и других сферах науки подтверждают, что опасные для здоровья человека вещества, в том числе вирусы, могут переноситься воздушными потоками в чувствительной экологической среде Центральной Азии. Особую опасность при этом представляют воздушные массы, формирующиеся в зоне экологического бедствия, вызванного высыханием Аральского моря, которые оказывают крайне негативное воздействие на природу, климат, здоровье людей, проживающих в Приаралье и далеко за его пределами. Пыльно-солевые бури, переносящие особо вредные вещества со дна высохшего Аральского моря, распространяются на тысячи километров и представляют реальную опасность для человека».

Президент Туркменистана. Фото: Сайт президента Туркменистана

Переполненные больницы и кладбища

Данные о смертности от пневмонии в Туркменистане противоречивы. Выдавая родственникам тела умерших, врачи просят похоронить их в течении нескольких часов. Как рассказал корреспонденту «Хроники Туркменистана» работник временного карантинного изолятора, созданного в зданиях, ранее принадлежавших турецкой строительной компании «Полимекс», тела выдают в закрытых пластиковых мешках и предупреждают родственников, чтобы те их не вскрывали. Несмотря на эти требования, некоторые семьи все же доставали тела, чтобы совершить обряд омовения перед похоронами. После этого несколько человек из этих семей оказались в больницах. Скончавшиеся, по словам источника, очевидно, были инфицированы коронавирусом, но диагностировать COVID-19 врачам запрещают и в качестве причины смерти указывают пневмонию или другие тяжелые хронические болезни, если таковые были.

Больных становится все больше, в связи с чем мест в инфекционных и других больницах страны не хватает. У большинства поступающих диагностируют пневмонию. О резком росте смертности от нее сообщает и издание Turkmen news со ссылкой на жителей страны: «За последние несколько дней редакция получила с десяток сообщений о смерти людей, заболевших пневмонией». Так, один из умерших страдал от сахарного диабета, а непосредственно перед смертью сильно кашлял и задыхался. А другой был пожилым человеком с гипертонией, умер от пневмонии, но врачи записали причиной смерти инсульт.

Пока власти продолжают отрицать наличие коронавируса в стране, врачи жалуются на дефицит средств индивидуальной защиты. Было дано распоряжение всех врачей и медсестер, включая тех, кому за 50 лет, отправлять в карантинные зоны. Некоторые врачи, недовольные этим, пытались возразить, что пожилые более подвержены риску заражения, чем молодые, но руководство не стало их слушать. Теперь столичные врачи ищут любые причины, чтобы не быть отправленными на двухнедельную работу в зону карантина для пациентов с подозрением на COVID-19. По словам врачей, работа в зонах карантина тяжела и опасна, кроме того, не предусмотрены никакие гарантии и финансовая компенсация: «Не предусмотрено социальных выплат, оплаты за сверхурочные, командировочных расходов, в случае заражения компенсации тоже нет. Вышестоящие в Министерстве здравоохранения используют метод кнута, а стимула никакого нет». Медработники боятся встречаться лично и проводят встречи в формате телеконференции. Также сообщается, что желающие уволиться из больниц сталкиваются с угрозой судебного преследования по обвинению в государственной измене. В то же время многие опасаются обращаться к врачам и лечатся на дому.

19 июля политолог, эксперт центральной Азии Аркадий Дубнов со ссылкой на собственные источники сообщил, что от COVID-19 умер муж сестры президента Аннаназар Реджепов, а сама сестра подключена к ИВЛ. Дубнов отмечает, что Реджепов — «человек чрезвычайно влиятельный в туркменской бизнес-среде с репутацией весьма неоднозначной, именно с его именем связывают отъем у российской телекоммуникационной компании МТС ее туркменской «дочки» несколько лет назад». 7 июля турецкий дипломат Кемаль Учкун умер в Ашхабаде, ожидая санитарный самолет, не пущенный туркменскими властями. По официальной версии туркменских врачей, причиной смерти стала пневмония. По данным источников Радио Азатлык, дипломат стал жертвой коронавируса. Также 18 июля скончался 55-летний хяким Фарабского этрапа Лебапского велаята Туркменистана Хасан Меткулыев. За день до смерти он был госпитализирован в инфекционную больницу Туркменабата. Несколько членов его семьи находятся в тяжелом состоянии с диагнозом «пневмония», остальных поместили на домашний карантин. Также умер заслуженный артист Туркменистана, преподаватель Туркменской национальной консерватории Исмаил Джумаев.

В отделении интенсивной терапии больницы в Ашхабаде каждый день умирает в среднем 50 человек, а 19 июля врачи предупредили, что у них закончились пластиковые мешки для тел. Тела с тех пор заворачивают в материи, обработанные хлоркой. Об этом Туркменской редакции Азаттыка рассказали два человека в Ашхабаде. «Туда принимают больных COVID-19. Люди поступают туда беспрерывно. Больница переполнена пациентами. Всем поступающим ставят диагноз «пневмония». Транспортных средств для перевозки тел в морг недостаточно».

Азатлык публикует сообщения о том, что только в Марыйском велаяте (области) ежедневно умирают по меньшей мере 30 человек – судя по симптомам, от коронавируса. Один из корреспондентов Азатлыка в столице сообщил о перегруженности медицинских учреждений и о том, что одна из местных детских больниц переоборудована для приема больных с симптомами COVID-19, хотя официально это пациенты с признаками пневмонии. Корреспондент в городе Туркменабат описал похожую ситуацию: «В больнице полно пациентов с коронавирусом. Раньше помещали на карантин в одно крыло, но теперь закрыта вся больница. Здесь около 700 коек, и все они заняты, новых пациентов некуда отправлять».

Издание «АССА» приводит свои наблюдения, проведенные с помощью карты Google в городе Балканабад: «На карте видна динамика увеличения количеств новых могил. Между тем, 317 могил появилось только с 25 марта 2020 года по 16 апреля 2020 года. Получается за этот период времени в среднем каждый день умирало по 14 человек». Азатлык также сообщал о десятках новых могил, появившихся на одном из кладбищ на окраине Ашхабада, а также, что там людей хоронят одного за другим.

ВОЗ без возможностей

В ходе своего визита в Туркменистан делегация ВОЗ никаких коронавирусных больных не обнаружила. На заключительной конференции Кэтрин Смолвуд, старший специалист по чрезвычайным ситуациям в Европейском бюро ВОЗ, которая возглавляла миссию, напомнила, что в Туркменистане не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая COVID-19, однако, по ее словам, «страна в полной мере осознает опасность, которую представляет вирус», и принимает меры, чтобы подготовиться к распространению COVID-19». Эксперты положительно оценили введение мер по предотвращению распространения респираторных инфекций. Кроме того, ВОЗ рекомендует Туркменистану принять те же ключевые меры, которые необходимо было бы принять в случае циркуляции COVID-19: это выявление людей с острыми респираторными инфекциями, их своевременная изоляция и тестирование, отслеживание их контактов и лечение больных. Это особенно важно в связи с сообщениями о появлении случаев ОРЗ и воспаления легких неизвестного происхождения. Однако, по ее словам, «система здравоохранения Туркменистана обладает необходимым потенциалом для противодействия COVID-19», что не соответствует информации, поступающей от множества источников внутри страны.

29 июля в Вашингтоне граждане Туркменистана провели акцию против диктатуры Гурбангулы Бердымухамедова, а также против Всемирной организации здравоохранения. Люди вышли на митинги с флагами Туркмении и с плакатами «Остановить диктатора!», «Спасите Туркменистан!», «ВОЗ лжет! Туркмены умирают!», а также с черными гробами, символизирующими смертность от коронавируса. Акция проходила перед зданиями посольства Туркмении, Конгресса США и отделения ВОЗ. Участники акции призвали сотрудников ВОЗ еще раз посетить Туркмению и убедиться, что люди там болеют коронавирусом и умирают от него. Ни сотрудники посольства, ни работники ВОЗ к митингующим не вышли.

Руководитель департамента по надзору за опасными заболеваниями в Туркменистане Гурбангуль Овлиягулова тоже выступила на брифинге 15 июля для прессы, отрицая наличие в Туркменистане пневмонии неизвестного происхождения.

Позднее стало известно, что группа экспертов ВОЗ посетила только заранее оговоренные медицинские учреждения. Туркменские власти не прокомментировали это заявление представителей ВОЗ, но источники в Туркменистане подтвердили, что зарубежным экспертам не показали учреждения, где содержатся больные коронавирусом.

Поскольку туркменское правительство отрицает наличие проблемы, оно получает очень мало внешней финансовой помощи, в которой страна отчаянно нуждается не только из-за ситуации с коронавирусом, но и в целом из-за резкого ухудшения экономической ситуации. Спустя несколько дней после визита миссии ВОЗ в Туркменистан, в страну начала поступать гуманитарная помощь от ВОЗ на борьбу с COVID-19. Груз стоимостью около $430 тысяч включает по запросу Министерства здравоохранения Туркменистана 320 тысяч медицинских масок, десятки тысяч респираторов, лицевых щитов, защитных медицинских очков и халатов.

Тем временем сообщается о дефиците лекарств в аптеках страны, а также их резком подорожании. Медицинские маски продают везде, их можно купить даже у полицейских, которые патрулируют города и контролируют ношение средств защиты гражданами.