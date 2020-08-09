По данным Республиканского штаба, за минувшие сутки в Кыргызстане умерли 8 человек с подтвержденным COVID-19 и внебольничной пневмонией.
- Бишкек – 4;
- Баткенская область – 2;
- Иссык-Кульская область – 1;
- Ошская область – 1.
За все время пандемии, в стране умерли 1 468 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.
Ранее 30 июля в Кыргызстане провели траур по умершим за время пандемии. А 29 августа мэрия Бишкека планирует провести акцию «Свеча памяти».
Согласно данным минздрава, на 9 августа по стране выявили 39 919 случаев заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии.
За время пандемии по республике с выздоровлением выписали 31 822 пациента с COVID-19 и пневмонией.
Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».