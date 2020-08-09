По данным Республиканского штаба, за минувшие сутки в Кыргызстане умерли 8 человек с подтвержденным COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Бишкек – 4;

Баткенская область – 2;

Иссык-Кульская область – 1;

Ошская область – 1.

За все время пандемии, в стране умерли 1 468 пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Ранее 30 июля в Кыргызстане провели траур по умершим за время пандемии. А 29 августа мэрия Бишкека планирует провести акцию «Свеча памяти».

Согласно данным минздрава, на 9 августа по стране выявили 39 919 случаев заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии.

За время пандемии по республике с выздоровлением выписали 31 822 пациента с COVID-19 и пневмонией.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».