По данным Республиканского штаба, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 332 человек с учетом внебольничной пневмонии:

Бишкек – 108;

Джалал-Абадская область – 33;

Ошская область – 47;

Баткенская область – 37;

Иссык-Кульская область – 25;

Чуйская область – 31;

Ош – 27;

Нарынская область – 9;

Таласская область – 15.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зафиксировали 39 919 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки с выздоровлением от коронавируса и пневмонии выписалcя 541 человек:

Бишкек – 67;

Ошская область – 96;

Чуйская область – 59;

Иссык-Кульская область – 83;

Ош – 100;

Джалал-Абадская область – 81;

Баткенская область – 22;

Таласская область – 18;

Нарынская область – 15.

По данным минздрава, всего с начала пандемии в стационарах страны и на домашней изоляции выздоровели 31 822 человека.

Среди медработников за сутки выявили 10 новых случаев заражения COVID-19. Из стационаров и домашней изоляции за сутки с выздоровлением выписали 44 медработника.

Всего среди медработников зарегистрировано 2 948 случаев заражения коронавирусом, из них 2 141 медиков выписали с выздоровлением.

За прошедшие сутки минздрав зарегистрировал 8 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Всего с начала эпидемии коронавируса в стране скончались 1 468 человек с коронавирусом и пневмонией.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».