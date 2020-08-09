По данным Республиканского штаба, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 332 человек с учетом внебольничной пневмонии:
- Бишкек – 108;
- Джалал-Абадская область – 33;
- Ошская область – 47;
- Баткенская область – 37;
- Иссык-Кульская область – 25;
- Чуйская область – 31;
- Ош – 27;
- Нарынская область – 9;
- Таласская область – 15.
Всего за время пандемии в Кыргызстане зафиксировали 39 919 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
За сутки с выздоровлением от коронавируса и пневмонии выписалcя 541 человек:
- Бишкек – 67;
- Ошская область – 96;
- Чуйская область – 59;
- Иссык-Кульская область – 83;
- Ош – 100;
- Джалал-Абадская область – 81;
- Баткенская область – 22;
- Таласская область – 18;
- Нарынская область – 15.
По данным минздрава, всего с начала пандемии в стационарах страны и на домашней изоляции выздоровели 31 822 человека.
Среди медработников за сутки выявили 10 новых случаев заражения COVID-19. Из стационаров и домашней изоляции за сутки с выздоровлением выписали 44 медработника.
Всего среди медработников зарегистрировано 2 948 случаев заражения коронавирусом, из них 2 141 медиков выписали с выздоровлением.
За прошедшие сутки минздрав зарегистрировал 8 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.
Всего с начала эпидемии коронавируса в стране скончались 1 468 человек с коронавирусом и пневмонией.
Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».