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По данным Республиканского штаба, за прошедшие сутки COVID-19 подтвердили у 332 человек с учетом внебольничной пневмонии:

  • Бишкек – 108;
  • Джалал-Абадская область – 33;
  • Ошская область – 47;
  • Баткенская область – 37;
  • Иссык-Кульская область – 25;
  • Чуйская область – 31;
  • Ош – 27;
  • Нарынская область – 9;
  • Таласская область – 15.

Всего за время пандемии в Кыргызстане зафиксировали 39 919 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За сутки с выздоровлением от коронавируса и пневмонии выписалcя 541 человек:

  • Бишкек – 67;
  • Ошская область – 96;
  • Чуйская область – 59;
  • Иссык-Кульская область – 83;
  • Ош – 100;
  • Джалал-Абадская область – 81;
  • Баткенская область – 22;
  • Таласская область – 18;
  • Нарынская область – 15.

По данным минздрава, всего с начала пандемии в стационарах страны и на домашней изоляции выздоровели 31 822 человека.

Среди медработников за сутки выявили 10 новых случаев заражения COVID-19. Из стационаров и домашней изоляции за сутки с выздоровлением выписали 44 медработника.

Всего среди медработников зарегистрировано 2 948 случаев заражения коронавирусом, из них 2 141 медиков выписали с выздоровлением.

За прошедшие сутки минздрав зарегистрировал 8 летальных исходов среди пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Всего с начала эпидемии коронавируса в стране скончались 1 468 человек с коронавирусом и пневмонией.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп».

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