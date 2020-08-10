Журналист из Узбекистана Бобомурод Абдуллаев был задержан сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана в одном из кафе Бишкека.

Пресс-служба ГКНБ сообщила, что Абдуллаева задержали 8 августа «в рамках Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 года». По данным ведомства, он разыскивается за совершение ряда преступлений правоохранительными органами Республики Узбекистан.

В ГКНБ пояснили, что сейчас журналист водворен в СИЗО ГКНБ. Генпрокуратурой рассматриваются вопросы избрания меры пресечения и его выдачи компетентным органам Узбекистана.

Адвокат Абдуллаева Тимур Карабаев сообщил изданию «Озодлик» (узбекской службе радио «Свобода»), что журналиста задержали вечером 9 августа, а не 8, как сообщили в ГКНБ. Он также подтвердил, что Абдуллаева задержали по запросу узбекских властей.

По словам адвоката, 10 августа Бобомурода Абдуллаева должны доставить в суд Первомайского района города Бишкек для избрания меры пресечения.

Приехал в Бишкек, чтобы учиться

Карабаев рассказал, что Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. После завершения обучения Абдуллаев не смог улететь обратно в Европу в связи с закрытием государственных границ Кыргызстана из-за пандемии коронавируса.

В Кыргызстан узбекский журналист прибыл из Берлина, куда он на несколько месяцев приехал по приглашению «Репортеров без границ» после того, как был осужден и отбывал наказание в Узбекистане за свою журналистскую деятельность.

«Озодлик» сообщил, что во время нахождения Абдуллаева в Бишкеке его адвокат в Ташкенте Сергей Майоров направил запрос в РОВД Яккасарайского района и Службу государственной безопасности (СГБ) Узбекистана, чтобы узнать, было ли возбуждено новое уголовное дело в отношении журналиста.

На запрос адвоката пришел ответ, в котором сообщалось, что «в отношении Абдуллаева не возбуждалось никакого уголовного дела». В СГБ Майорову также сообщили, что «никаких заявлений и жалоб на Абдуллаева к ним не поступало».

26 июля Бобомурод Абдуллаев заявил, что ряд блогеров и писателей подозревают его в авторстве материалов, публикуемых в Facebook’е под псевдонимом «Қора мерган» («Черный стрелок»). Он опроверг свою причастность к этим материалам и привел ряд аргументов в подтверждение этого.

«Усман Хакназаров»

В сентябре 2017 года Бобомурод Абдуллаев был задержан в Ташкенте сотрудниками узбекских спецслужб. Его обвиняли в публикации в Интернете статей под псевдонимом Усман Хакназаров, якобы призывающих к свержению конституционного строя в Узбекистане. Прокурор просил суд приговорить Абдуллаева к пяти годам лишения свободы.

В марте 2018 года Бобомурод Абдуллаев признал, что использовал этот псевдоним для публикации критических статей, но отрицал, что является автором материалов, призывающих к насилию.

7 мая 2018 года в Ташкентском городском суде по уголовным делам был оглашен приговор Бобомуроду Абдуллаеву. Его признали виновным в «посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан». Суд приговорил журналиста к 1,5 годам принудительных работ с удержанием 20% зарплаты и постановил освободить его в зале суда.

Освобождение Абдуллаева одобряли несколько авторитетных международных организаций. Правозащитная организация Amnesty International заявила, что решение суда по данному делу дает надежду остальным узбекским журналистам, которые подвергаются в стране постоянным нападкам. Однако за ним должны последовать конкретные реформы, защищающие право на свободу выражения мнений, отмечалось в заявлении правозащитной организации.

«Бобомурод Абдуллаев заплатил страшную цену за свою работу независимого журналиста. Он провел семь месяцев в самом печально известном СИЗО Узбекистана, где его, по всей видимости, подвергли пыткам, чтобы выбить признательные показания. Мы настаиваем, чтобы было проведено тщательное, беспристрастное и независимое расследование сообщений о применении к нему пыток», – заявил тогда заместитель директора по Восточной Европе и Центральной Азии в Amnesty International Денис Кривошеев.

Ранее Amnesty International и еще несколько правозащитных организаций неоднократно обращались к властям Узбекистана с требованием освободить журналиста.