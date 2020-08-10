Республиканский штаб сообщил об утверждении новых правил для пересекающих границу Кыргызстана воздушным и наземным путём. Они будут действовать как для иностранных граждан, так и для граждан Кыргызстана.

«Новые алгоритмы были утверждены с целью недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории кыргызстана», — сообщили в штабе.

Алгоритмы для пассажиров международных и внутренних авиарейсов

На всех этапах предполетных процедур и до посадки пассажиры должны соблюдать масочный режим и дистанцию;

Проведение термометрии у пассажиров на борту воздушного судна/в залах прилетов аэровокзальных комплексов;

В случае подозрения на коронавирусную инфекцию у пассажира/ов, также пассажиры рядом расположенных 6-8 мест подлежат обсервации/изоляции для дальнейшего наблюдения медиками;

В случае необходимости определения круга контактных лиц, ОАО Международный аэропорт «Манас» передает списки пассажиров сотрудникам санитарно-карантинных пунктов;

Пассажиры без клинических проявлений, пропускаются для дальнейшего следования по маршруту.

Алгоритмы для иностранных граждан/лиц без гражданства – иностранных специалистов, пребывающих на территорию КР в целях осуществления трудовой деятельности

Соответствующие госорганы предоставляют разрешительные документы в минздрав Кыргызстана для уведомления Госпогранслужбы о пребывающем;

При пересечении госграницы проводится термометрия;

При выявлении клинических проявлений проводится забор на ПЦР анализ, госпитализация;

Лица без клинических проявлений, должны быть вывезены приглашающей стороной, в заранее ими подготовленные места до получения результата ПЦР анализа;

При отрицательном ПЦР анализе разрешается выход на работу.

Согласно Распоряжению правительства, в отношении иностранных граждан/лиц без гражданства (специалистов), организация условий для прохождения обсервации, проведение ПЦР и транспортировка осуществляется за счет средств приглашающей стороны.

Алгоритмы для лиц, прибывающих на территорию Кыргызстана автотранспортом

Строгое соблюдение масочного режима;

Проведение термометрии пассажиров автотранспорта;

При выявлении клинических проявлений на коронавирус осуществляется забор на ПЦР анализ, с дальнейшей госпитализацией. Контактным лицам устанавливается мобильное приложение «Stop COVID-19 KG» и направляются далее по маршруту.

Согласно информации правительства Кыргызстана, в стране частично возобновлены международные авиарейсы только с Турцией и ОАЭ.

29 июля кыргызская сторона предложила Казахстану и России открыть авиасообщение с начала августа – по несколько рейсов в неделю. Однако власти обеих стран пока отказались его возобновить. При этом российская компания «Аэрофлот» отменила все рейсы в Бишкек до 31 августа.

В Кыргызстане, как и во многих других странах мира, в марте закрыли границу и прекратили международные и внутренние авиарейсы из-за пандемии коронавируса – они не осуществляются уже около 5 месяцев.

Однако аэропорт «Манас» продолжал обслуживать грузовые и чартерные рейсы. С 8 июня были открыты все внутренние авиарейсы по Кыргызстану.