Пресс-служба аппарата президента Беларуси опубликовала на официальном сайте сообщение о том, что президент Александр Лукашенко 10 августа совершил рабочую поездку в Пуховичский район Минской области.

Он ознакомился с тем, как ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (БНБК) реализует инвестиционный проект. На фото со встречи рядом с Лукашенко запечатлен руководитель БНБК – бывший премьер-министр Кыргызстана Данияр Усенов, также известный как Даниил Тимурович Урицкий.

Фото: Официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь

О связи самого предприятия БНБК с семьей беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева беларусские СМИ сообщали еще с 2016 года.

По данным пресс-службы, на встрече Александру Лукашенко доложили о нынешних и запланированных работах. Особое внимание сейчас уделяется вопросам закупки и логистики поставок зерна от белорусских производителей на предприятия БНБК. Планируется, что в год здесь будут перерабатывать 700 тысяч тонн зерна, а первые поставки будут осуществляться буквально в ближайшие дни.

Во время встречи на заводе ЗАО БНБК Лукашенко сделал первое заявление об итогах прошедших выборов президента Беларуси и последующих протестах.

По его словам, выборы прошли как праздник. При этом он отметил, что «кому-то» — под руководством из-за границы — хотелось этот праздник испортить, и заявил, что протестами, которые начались после закрытия участков, управляли извне.

«Мы их увидели — они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что организаторы протестов пытались «разжечь пожар в центре Минска», но у них это не получилось.

«Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим», — заявил он.

Выборы в Беларуси

Выборы в Беларуси прошли 9 августа. ЦИК Беларуси обнародовал результаты голосования, согласно которым Лукашенко набрал 80,2% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская, по данным ЦИК, набрала 9,9%.

Вечером начались массовые акции протестов, потому что граждане были недовольны их результатами. Силовики применяли против митингующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы, стреляли резиновыми пулями.

По данным правозащитников, в результате наезда автозака на митингующих скончался один человек, однако МВД назвали это сообщение фейком.

По официальной информации МВД, протесты прошли в 33 городах страны, задержано более 3 тысяч человек. В Минске за ночь задержали около тысячи человек.

Милиция сообщает о том, что пострадало более 50 протестующих. Также пострадали 39 сотрудников правоохранительных органов.

Усенов — Урицкий

Беларусские СМИ обратили внимание на Даниила Урицкого еще в 2016 году, когда она возглавил предприятие БНБК.

БНБК — государственное белорусское предприятие, открытое в 2016 году. Оно намеревалось вложить в агропромышленность Беларуси инвестиции в $1 млрд из собственных средств и иностранных кредитов.

В декабре 2017 года журналисты писали о схожести Урицкого с беглым бывшим премьер-министром Кыргызстана Данияром Усеновым.

В 2018 году была опубликована фотография Даниила Урицкого на открытии того самого ЗАО БНБК:

Усенов-Урицкий на открытии «Белорусской национальной биотехнологической корпорации». Фото: Вадим Замировский / TUT.BY

Сам Урицкий-Усенов сказал изданию naviny.by, что настоящий Данияр Усенов якобы умер в Малайзии в 2013 году.

Генпрокуратура Кыргызстана, уверенная, что это один и тот же человек, сообщила, что беларусская сторона отказались выдавать его. Власти Беларуси объяснили свой отказ тем, что требование о выдаче Усенова-Урицкого, скорее всего, связано с «политическим преследованием». Генпрокуратура Кыргызстана заявила, что несмотря на отказ, продолжит работу по экстрадиции Усенова.

Усенов занимал пост премьер-министра Кыргызстана с 2009 года при президенте Курманбеке Бакиеве. После апрельской революции 2010 года Усенов бежал в Беларусь, а позже в Кыргызстане его приговорили к пожизненному лишению свободы за массовый расстрел демонстрантов, тогда погибло более 80 человек.

Усенова также обвиняют в превышении должностных полномочий в бытность мэром Бишкека — за это его осудили на 15 лет колонии и приговорили к конфискации имущества.

Бакиевы и БНБК

Еще в 2016 году ведущие белорусские издания писали о связи клана Бакиевых с БНБК. Они считали, что среди акционеров корпорации могут быть экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев и его сыновья Марат и Максим.

Сам Курманбек Бакиев это отрицал и неоднократно заявля, что он безработный (или консультант), а основной доход в семью приносит его вторая супруга Назгуль Толомушева.

По информации «БелаПАНа», 31-летний уроженец Кыргызстана Асылбек Салиев — племянник Бакиева, сын его брата Жаныша Бакиева — имеет 22,5 процентную долю в БНБК через шотландские оффшоры.

Кроме того, БНБК имеет связь с еще одним кыргызстанцем — Рифатом Утюшевым, который занимал должность финансового директора в Фонде развития Кыргызской Республики, открытом во времена президентства Бакиева.

Свергнутый президент

Курманбек Бакиев пришел к власти после революции 24 марта 2005 года, когда свергли первого президента независимого Кыргызстана Аскара Акаева.

Сам Бакиев тоже был свергнут с поста президента Кыргызстана в 2010 году, после чего получил политическое убежище в Беларуси.

По итогам судебного процесса по апрельским событиям 2010 года были осуждены 28 человек, в том числе Курманбек Бакиев (заочно приговорен к 30 годам лишения свободы), его родной брат, экс-глава Службы госохраны Жаныш Бакиев (пожизненное лишение свободы). Помимо этого, различные сроки заключения заочно получили сыновья Курманбека Бакиева — Марат и Максим.

Его старший сын Марат тоже проживает в Республике Беларусь в элитной деревне Раубичи, Максим живет в английском графстве Суррей в поместье за пять миллионов долларов США.

Его племянник Асылбек Салиев, осужденный в Кыргызстане на пожизненный срок, также является гражданином Беларуси.

При этом, никто из них не понес наказания за преступления, в которых их признали виновными. Генеральная прокуратура Кыргызстана неоднократно заявляла, что продолжает предпринимать попытки по их экстрадиции.

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