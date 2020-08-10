Республиканский штаб сообщил, что за последние сутки коронавирус выявили у 11 медработников по всей стране.

Нарынская область – 1;

Ош – 2;

Баткенская область – 4;

Джалал-Абадская область – 3;

Чуйская область – 1.

За сутки из стационаров и домашней изоляции с выздоровлением выписаны 37 медицинских работника.

Всего среди медработников зарегистрировано 2 959 случаев заражения коронавирусом, из них 2 178 медработника выписали с выздоровлением.

Компенсации заразившимся медикам

Заразившимся коронавирусом медикам полагается компенсация в 200 тысяч сомов, а семьям погибших — в миллион. Но перед тем, как выплатить компенсацию, специальная комиссия при министерстве будет тщательно проверять каждый случай.

Известно, что минздрав пока выплатил компенсацию только 41 медику и семьям двух погибших врачей.

По словам члена комиссии, а также юриста минздрава Азамата Жумакеева, сейчас рассмотрено уже порядка 200-300 случаев заражения среди медработников. Однако «почти все из них перенаправлены обратно работодателям медиков для дополнения».

Жумакеев сообщил, что в пакете документов зараженных медработников должны быть следующие документы: анкета, заключение эпидрасследования, справка от работодателя о наличии медика на рабочем месте при заражении, решение профсоюза и тд.

«Когда нам полностью это все предоставляют, мы сразу рассматриваем. Даже на секунду не хотим задерживать», — сказал Жумакеев.

Также, по его словам, сбор необходимой документации усложняется тем, что большинство медработников находится сейчас в красной зоне, «а комиссия не может туда зайти».

Всего с начала пандемии в Кыргызстане скончались уже 1 468 человек. В память о жертвах COVID-19 в Кыргызстане 30 июля был объявлен Днём национального траура. А 29 августа мэрия Бишкека планирует провести акцию «Свеча памяти».

Согласно данным минздрава, на 9 августа по стране выявили 39 919 случаев заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии.