Согласно данным Республиканского штаба, за минувшие сутки в Кыргызстане умерли 6 человек с коронавирусом:

Бишкек – 3;

Иссык-Кульская область – 1;

Джалал-Абадская область – 1;

Баткенская область – 1.

Всего за все время пандемии, в стране умерли 1 474 пациента с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

В Кыргызстане 30 июля прошел национальный траур по умершим за время пандемии коронавируса. Также 29 августа мэрия Бишкека планирует провести акцию «Свеча памяти».

Согласно данным минздрава, на 10 августа по стране выявили 40 177 случаев заражения коронавирусом с учетом внебольничной пневмонии.

За время пандемии по республике с выздоровлением выписали 32 229 пациентов с COVID-19.